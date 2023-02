Akkurat in Reih und Glied standen am Mittwochabend, 22. Februar, beim Pre-Opening die rund 21.000 Produkte des neuen Rewe-Marktes in den Regalen und Auslagen. Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in Schwenningen ist der 1600 Quadratmeter große Markt entstanden, der von Andreas Golob betrieben wird.

Obst und Gemüse, auch aus der Region, gibt es im neuen Rewe-Markt im Wohnquartier auf dem ehemaligen Ziegeleigelände in Schwenningen. | Bild: Roland Dürrhammer

Alles war vorbereitet, so dass der Markt am Donnerstag, 23. Februar, offiziell eröffnet werden kann. Großen Applaus gab es für das Bauprojektteam von Carina und Bernd Eberhart und für alle Beteiligten, die es trotz Corona und Lieferengpässen geschafft haben, den Eröffnungstermin einzuhalten.

Den symbolischen Schlüssel aus Hefezopf überreicht Bernd Eberhart (links) vom Bauprojekteam an Betreiber Andreas Golob. | Bild: Roland Dürrhammer

„Rewe hat mit einen langen Atem bewiesen, dass man von dem Standort überzeugt war“, betont Eberhart. Bereits 2013 sei der Mietvertrag unterschrieben worden. Markt-Betreiber Andreas Golob bekam von Eberhart den symbolischen Schlüssel aus feinstem Hefezopf zubereitet, überreicht.

Bäckermeister Daniel Link aus Trossingen ist in dem neuen Vollsortimenter mit einer Filiale vertreten. | Bild: Roland Dürrhammer

Der Hefezopf ist eine der Spezialtäten der Bäckerei Link aus Trossingen, die ihre Back- und Konditorwaren regional und nachhaltig herstellt und im neuen Rewe-Markt anbietet.

Geladene Gäste, Baubeteiligte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Pre-Opening am Mittwochabend. | Bild: Roland Dürrhammer

„Wir sind seit 1908 Familienbetrieb in der vierten Generation und betreiben mit 60 Mitarbeitern sechs Standorte in der Region“, sagt Innungsobermeister Daniel Link. Er stehe trotz der Größe des Unternehmens frühmorgens um zwei Uhr noch selber in der Backstube.

Rewe-Rundgang Teil 1 Video: Roland Dürrhammer

Zudem hatte Link in seiner Konditorei eine Torte zubereitet, die mit Lebensmittelfarbe auf Zuckerpapier gedruckt, die Außenansicht des Marktes zeigt. Betreiber Andreas Golob zeigte sich voller Stolz. Er habe sich mit dem Markt einen Lebenstraum erfüllt.

Rewe-Rundgang Teil 2 Video: Roland Dürrhammer

Er freue sich nun, mit seinen 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es losgehen könne. „In vier Wochen werden wir auch unseren Abholdienst anbieten“, kündigt Golob an. Der Einkauf könne dann vorab bestellt und dann im Markt abgeholt werden.