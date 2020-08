Monika Burger, seit 2003 Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Villingen, ist aus gesundheitlichen Gründen Anfang Juli von ihrem Amt zurückgetreten. Das gibt der Verein auf seiner Internetseite bekannt. Seitdem leitet der bisherige Stellvertreter Robert Daum den Verein kommissarisch. Im Oktober soll es nun zu einer Hauptversammlung kommen. Dann könnte eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt werden, bestätigte Daum auf Nachfrage. Einen Kandidaten habe der Verein bisher noch nicht gefunden. Daum stehe nach eigenen Worten dafür nicht zur Verfügung. Möglicherweise müsse im nächsten Jahr noch einmal ein Anlauf unternommen werden. Burger galt als Gesicht des Schwarzwaldvereins, sie war eine Institution. Bereits in den sechziger Jahren trat sie dem Schwarzwaldverein bei. Sie übernahm erste Aufgaben, war allerdings nicht nur im Vorstand tätig, sondern schuf als Wanderführerin unzählige schöne Erlebnisse. Eine wichtige Zäsur für den Verein war in ihrer Amtszeit der Einzug in den Elisabethenturm 2016, nachdem die Vereinsräume in der Kanzleigasse aus Brandschutzgründen nicht mehr genutzt werden konnten. Rund zwei Jahr lang renovierten Vereinsmitglieder mit viel Engagement die Räume.