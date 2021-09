Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Schwangere Lehrerinnen dürfen nicht in Präsenz unterrichten: Für die Schulen ist das eine enorme Herausforderung

100 Unterrichtsstunden musste Zoran Josipovic vier Tage vor Schulbeginn plötzlich umorganisieren. So viele Stunden hätten eigentlich von schwangeren Kolleginnen abgehalten werden sollen. Doch die dürfen – auch doppelt geimpft – in diesem Schuljahr erst einmal nicht in Präsenz arbeiten. Ein Problem für die Schulen und die Schüler.