Einstimmig beschloss am Mittwoch der Gemeinderat, dass die Schulsozialarbeit vorerst in freier Trägerschaft bleibt. Als garantierte Laufzeit wurde Ende Juli 2022 festgezurrt. Am Umfang soll bis dahin ebenfalls nicht gerüttelt werden. Damit haben Diakonie, Caritas, Stiftung St. Franziskus und Stiftung Lernen Fördern Arbeiten einen Aufschub bekommen, können für die kommenden eineinhalb Jahre sicher planen. Allerdings soll bereits im Herbst 2021 eine Arbeitsgruppe die Arbeit aufnehmen, um eine Zukunftsstrategie zu entwickeln, wie Schulsozialarbeit in der Doppelstadt effizienter wird und wie ein klare Trägerstruktur aussehen könnte. Die Ergebnisse sollen im dritten Quartal im Gemeinderat verabschiedet werden.

Kritik von Vorstoß

Diese Einigkeit spiegelt jedoch nicht die teils hitzigen Diskussionen der vergangenen Tage wieder, die um das Thema entbrannt waren. Nachdem bekannt wurde, dass die Stadtverwaltung die Übernahme der Schulsozialarbeit bereits ab Mitte 2021 in Erwägung zieht, frischte rasch heftiger Gegenwind seitens der bisherigen Träger, von Lehrern, Eltern und Schüler auf. Die freien Träger reagierten gar mit einem Brandbrief auf die Pläne (wir berichteten). Darin sahen sie die Qualität der Schulsozialarbeit in Gefahr und appellierten an den Gemeinderat, es bei der bisherigen und seit 20 Jahren bewährten Struktur zu belassen. So lange schon liegt diese Aufgabe in deren Hand. Und das offenbar zur Zufriedenheit vieler Eltern und Schüler. Die meldeten sich nämlich ebenfalls zu Wort. „Schulsozialarbeit basiert auf einem Vertrauensverhältnis“, argumentierte der Gesamtelternbeiratsvorsitzende Tino Berthold. Diese Aufgabe könnten freie Trägern besser leisten. Und auch die Schüler setzten sich ein. Sie übergaben vor der Gemeinderatssitzung knapp 2000 Unterschriften aus einer Onlinepetition gegen das Vorhaben an Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Alternativvorschlag

Dieser hatte bereits die Tage zuvor auf die massive Kritik reagiert, einen alternativen Lösungsansatz ausgelotet, diesen kurzfristig vor der Sitzung den Gemeinderäten vorgestellt und am Mittwoch zur Abstimmung gebracht. Inhaltlich ruderte Roth darin deutlich zurück. Demnach soll die endgültige Entscheidung nun erst im Jahr 2021 fallen. In seiner Stellungnahme lobte Hans-Joachim von Mirbach von den Grünen die Verwaltung, dass auf die Kritik eingegangen wurde, trotz Sparzwang in Corona-Zeiten. Er regte zudem an, in die nun geplante Arbeitsgruppe alle Beteiligten mit einzubeziehen, auch Schüler und Schulleitungen, was letztlich in den Beschluss auch so aufgenommen wurde. Weniger erfolgreich war der Antrag von Frank Bonath (FDP), der gerne eine dritten Punkt im Beschluss gesehen hätte, der die Übernahme der Schulsozialarbeit durch die Stadtverwaltung ausschließt. Er argumentierte mit Unabhängigkeit und einer nötigen Distanz bei der Schulsozialarbeit, um das Vertrauensverhältnis nicht zu gefährden. Diesen Punkt lehnten die Räte jedoch mit großer Mehrheit ab.

Ein dritter von Frank Bonath eingebrachter Erweiterungspunkt, der die Stadt als Träger der Schulsozialarbeit ausgeschlossen hätte, fand keine Mehrheit im Gremium. | Bild: Fröhlich, Jens

Das sagen die Fraktionen

Roth bedankte sich beim Gremium für die Mitarbeit an den Nachbesserungen. Positiv wertete auch Nicola Schurr von der SPD das Zurückrudern des Oberbürgermeisters. Er zog zudem den SPD-Antrag zurück, da dieser bereits in die Neufassung mit eingeflossen sei. Schurr warb noch einmal für das bestehende Modell. Mit der Stadt als Träger wäre ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft gefördert worden. „Das wollen auch sie als Stadtoberhaupt nicht vorantreiben“, erinnerte Schurr den OB an sein ehemaliges Wahlprogramm. Dort habe er gesagt, dass ihm Kooperation und Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern sehr wichtig sei. Klaus Martin von der CDU zeigte sich erleichtert über die Neufassung: „Schulsozialarbeit ist nicht mehr so wie früher und nicht mehr nur in Brennpunktschulen wichtig.“ Ein funktionierendes System sollte man nicht verändern, so seine Meinung, was nicht ausschließe, die Organisationsstruktur zu überdenken. Für Einsparungen könne man Wege finden.

Karl-Henning Lichte von den Freien Wählern sagte: „Ich freue mich auf ein neues Zusammenarbeiten, damit die Schulsozialarbeit gesichert werden kann.“ Sie sei ein wesentlicher Bestandteil der Schullandschaft geworden, die man nicht aus Effizienz-Aspekten infrage stellen könne. Auch die AfD-Fraktion trug die Entscheidung mit. Allerdings ließ Vorsitzender Olaf Barth anklingen, dass seine Fraktion keine Bedenken hätte, die Trägerschaft der Verwaltung zu übertragen.

Jugendgemeinderat

„Betroffene nutzen das Angebot nur deshalb, weil Vertrauen herrscht“, ist sich Jugendgemeinderat Elias Wenzler sicher. „Warum eine gewachsenen Struktur gefährden?“ Die freien Träger würden tolle Arbeit leisten. „Wir wünschen uns daher eine Aufstockung. Auf keinen Fall eine Reduktion.“

