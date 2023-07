Nach 17 Jahren geht an den Villinger St.-Ursula-Schulen eine Ära zu Ende, Johannes Kaiser übergibt den Stab an seine Nachfolgerin Elisabeth Storz. Er wurde in einer ganz besonderen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Zum Auftakt begeisterte die Junge Philharmonie St. Ursula unter der Leitung von Ursula Rittau mit einer professionellen Darbietung und wurde mit langanhaltendem Applaus belohnt. Für weitere musikalische Momente sorgten die Pianistin Lena Majewski, ein Kollegen-Ensemble, das ein rockiges Kaiser-Medley zum Besten gab, und die Tanz-AG mit einer Kostprobe aus dem Musical „Vier Pfoten für ein Halleluja“. Patrick Krug, Direktor der Schulstiftung, berichtete von entscheidenden Stationen aus der beruflichen Laufbahn von Johannes Kaiser, der beinahe nicht Pädagoge geworden wäre, sondern Karriere beim Radio gemacht hätte. Aber augenscheinlich war sein beruflicher Weg bereits vorgegeben, stammt Kaiser doch aus einem Lehrerhaushalt. „Ich war eigentlich immer in der Schule“, sagte der scheidende Schulleiter rückblickend, war doch sein Vater ebenfalls Pädagoge und Schulleiter.

Anfangs hatte der Germanist und Absolvent des Studiums der katholischen Religion seine Anstellung an den St. Ursula-Schulen auf fünf Jahre begrenzen wollen – aber es wurden 33 Jahre daraus, in denen er etwa 1000 Schüler unterrichtet und „in die Freiheit der Mündigkeit geführt“ hat. Etwa 200 Kollegen hätten ihn auf diesem Weg begleitet, so Kaiser. In zahlreichen Grußworten erfuhren die Gäste von der besonderen Art, mit der der gläubige Katholik seiner Aufgabe an der Traditionsschule gerecht wurde.

Stefan Assfalg von der Stadtverwaltung, die geschäftsführende Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer, Schülersprecher Lukas Hirt, die Elternbeiratsvorsitzende Catherine Martinez und die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, Kati Moldenhauer, hoben Kaisers freundliche Art hervor und dankten ihm für seine stets lösungsorientierte Vorgehensweise. Seine Nachfolgerin Elisabeth Storz bedankte sich für den großen Zuspruch, den sie von vielen Kollegen erhalten habe, und für das große Vertrauen, das auch Johannes Kaiser ihr entgegengebracht habe. Den Segen, den Elisabeth Storz und Johannes Kaiser gern entgegennahmen, sprachen Dekan Josef Fischer und Wolfgang Rüter Ebel. Zuvor hatte Kaiser in seiner Abschiedsrede noch seiner Enttäuschung über den Zustand seiner Kirche Ausdruck gegeben und insbesondere Kritik am Pflichtzölibat, dem Umgang mit Sexualität, Ökumene sowie Frauen in der Kirche geübt.