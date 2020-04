Am kommenden Montag geht es endlich wieder los, wenn auch nur für ein viertel der Schüler der Abschlussklassen an den Kaufmännischen Schulen in Villingen. Am Eingang erwartet die Schüler ein großes Schild mit der Aufschrift: „Willkommen! Ihr seid mit Abstand die liebsten Schülerinnen und Schüler.“

Schulleiter Rainer Wittmann (links) und sein Stellvertreter Holger Ludolph beim Check der „Verkehrsregelung“ im Treppenhaus. Bilder: Hans-Jürgen Götz| Bild: Hans-Juergen Goetz