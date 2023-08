Mit großer Vorfreude und den meistens dann doch guten Zeugnissen in der Schultasche ging es für die Schüler des Gymnasiums am Deutenberg in die Sommerferien. Über die Auszeichnung der Schüler sämtlicher Klassen mit einem Preis oder einem Lob informierte die Schule in einer Pressemitteilung.

Über ein Lob freuten sich folgende Schüler: 5a: Vanesa Ahmeti, Rahaf Alodaimi, Mateja Mateo Dudukovic, Jason Jakkaphat Ganter, Alina Häring, Lena Ljubicic, Steven Noel Reichenbach; 5b: Daniel Eduard Adler, Luciana Aldarwish, Cedric Bourhis, Enrico D‘Errico, Emily Picht, Sofie Puhlmann, Sophie Vagney, Lia Würthner, Mina Jovana Zdjelar; 5c: Anne-Sophie Besch, Yannik Besch, Leon Bucher, Jonah Samuel Gamaliel, Giulia Giannotta, Samantha Kessler, Levi Licciardello, Michael Messer, Nico Patikas, Lisa Seyfried, Lina Thomas, Stefan Zielinski; 5d: Maxim Gun, David Alexis Harich, Ilja Lamparter, Eleana Milia, Thao My Vu.

6a: Fabio Bordino, Laila Delia, Larissa Katharina Dorn, Anastasia Gerasymenko, Erik Lionel Jost, Leoni Sarlija, Nicolas Storz Ribera, Lisa Thiele, Constantin Volz, Clara Sophia Wöhrle; 6b: Lara Abdijanovic, Emmi Sofie Krüger, Angelina Mia Tancredi; 6c: Aischa Nuralhuda Bouajila, Samuel Peter Devald, Ilyas Koyuncu, Ilia Martens, Lea Tarassow; 6d: Sophia Chen, Luisa Emilia Gärtner, Vincent Karg, Adrian Thomas Dae-Hyun Nitschke, Lina-Marie Schabel, Jan Luca Schwickert und Leonie Weigelmann.

7a: Layla Czernig, Marlene Gherairi, Chiara Maria Merz, Aliyah Kim Nezel, Tamara Petrovic, Damian Ristic, Dina Toguzbaev, Dila Tuana Zena; 7b: Lionel Erchinger, Jannis Paul Krüger, Arian Latheeskumar, Wendy Lomo Tonleu, Juliane Marie Würthner; 7c: Liliana Brose, Marlene Süreyya Durak, Andrej Kling, Elizabet Perhalski, Tara Sophie Schlenker; 7d: Habiba Alaboud, Silan Demir, Nefeli Giangkampozidi, Philipp Grefenstein, Roland-Mihail Hermann, Sophie Eliane Kreutzer, Iliana Toiskina.

8a: Mohamad Mahmoud, Mateja Nestorovic, Deniz Sengül; 8b: Jasmin Gruler, Sophia Shane Hinkel, Yalda Isaghzadeh, Elija Finn Skudinski, Roger Xia; 8d: Emily Barbara Daoud, Lana Thomas; 9a: Matej Cuic, Sophia Linke, Kilian Recknagel, Leon Vasic, Nils Philipp Wangler, Noah Xia; 9b: Marian Wolfgang Fichter, Botond Gajdos, Angelina Haller, Selim Koyuncu; 9c: Sophia Chafisuf, Lois Pogan; 9d: Islam Al Jabali, Lenny Cedric Enders, Suara Ayse Karaca, Nele Johanna Rothfelder.

10a: Inka Benzing, Victor Kirkov, Lynn Sophia Schartel; 10b: Jana Maxima Käfer, Iryna Maksymchuk, Jonathan Michael Maurer, Andrei Valuta, 10c: Mona Rebecca Amma, Noah Malik, Rafael Renner, Leonie Sophie Schlenker; 10d: Sophie Johanna Forelle, Donika Haxhiu, Afina Krishnakumar, Apurva Krishnakumar, Nicole Stranjik; Kursstufe 1: Laura-Sophie Wir, Julian Hafner, Tjark Stotz, Alina Dymski, Samuel Baum, Sarah Oeun, Melanie Eret und Selin Sari.

Einen Preis mit Buchgutschein erhielten: 5a: Andalusia Alkadi, Laura Jüngling, Julijan Juric, Vanessa Kocher, Melina Schachtschneider, Annabell Seemann; 5b: Marc Häussler, Max Krist, Greta Anni Merten, Sophie Schieler, Jonas Leo Schulz, Dana Katharina Tammer, Luis Pasquale Waldraff; 5c: Albina Amiti, Leo Kessler, Berra Miray Kumkum; 5d: Emir Altun, Mattia Essers, Nikka Heinze, Jule Marie Lichte, Mia Lui, Charlotte Luise Oder, Debora Ioana Tepelea, Yuna Mileen Yazici.

6a: David Bessabawa, Julius Christian Guhl, Annika Jordan, Charlotte Sophie Würthner, 6b: Nele Christine Broda, Jonas Mathias Brunner, Jakob Meneghini, Alina Volodin; 6c: Sofja Heinzelmann, Rabia Shaikheleid, Mattia Emanuele Verratti; 6d: Paula Richt; 7a: Kajetan Ketheeswaran, Marie Louise Kocher, Franziska Therese Müller, Abigail Pogan; 7b: Jana Curcija, Clara Anni Gleichauf, Lea Chiara Maria Götz, Emma Lina Siegle, Lena Sophie Wiedmaier; 7c: Elisa Katharina Hoffmann, Isabel Koch, Christina Ludin, Annabelle Sharleen Reichenbach, Sophie Marie Riedlinger; 7d: Paula Sofia Merten und Hana Topic.

8a: Elianne Baumann, Daniela Maria Parau, Sophie Helena Peine, Erik Staiger, Leonard Wittmann; 8b: Petronella Aradski, Felix Johannes Braun, Dominik Jan Egert, Amelie Maja Hinkel, Marwa Isaghzadeh, Abidan Latheeskumar, Tristan Sven Stoll; 8c: Sarah Hauschel, Marlon Pesa; 8d: Marco Adis, Nelly Melissa Arndt, Merle Carlotta Goschkowski, Maja Kohler, Lorena Morariu, Benedikt Jonathan Tutsch; 9a: Fiona Breuer, Jacob Götz, Mica König, Katharina Linke, Kesana Ragunathan, Tabarak Bayan Shaikheleid, Maximilian Paul Würthner, Taya Elin Yazici, 9b: Noemi Iapello, Daria Martens; 9d: Lara Maria Beck, Felina Marie Hornig, Borislav Kirkov, Jannik Kohler, Nicole Nelin und Sophie Randau.