Gruß aus der Küche: Käsespiralen

Das Menü beginnt mit den Käsestangen. | Bild: Romäus Chuchi

ZUTATEN

- 1 Rolle frischen Blätterteig (Fertigprodukt)

- 100 Gramm alten Gouda oder würzigen Bergkäse gerieben

- 1 Eigelb zum Bestreichen

- Pfeffer, Muskatnuss Salz, Kümmel, Schwarzkümmel, Sesam oder Mohn

Bild: Romäus Chuchi

ZUBEREITUNG

Blätterteig ausrollen auf die eine Hälfte den Käse verteilen. Pfeffern und etwas Muskatnuss darüber reibe, zusammenklappen und mit dem Wellholz mehrere Male darüber rollen. Dann mit dem Eigelb bestreichen, je nach Wahl mit Kümmel, Salzflocken, Schwarzkümmel, Sesam oder Mohn bestreuen.

Mit dem Teigrädchen die Platte in zirka 2 Zentimeter breite Streifen schneiden. Die Streifen spiralförmig aufdrehen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und kurz kaltstellen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 220 Grad vorheizen und die Käsespiralen zirka 12 Minuten backen.

Tipp: Kümmel, Sesam, Mohn und Salzflocken bereit stellen. Flott arbeiten, da der Blätterteig schnell Zimmertemperatur annimmt. Kalt lässt er sich besser verarbeiten.

Bild: Romäus Chuchi

Vorspeise: Getrüffelte Maronensuppe (1/2)

ZUTATEN

- 500 Gramm Maronen (Fertigprodukt)

- 1 Teelöffel Puderzucker

- 800 Milliliter Geflügelbrühe

- 200 Milliliter Sahne

- 3 Esslöffel Trüffelbutter oder einige Spritzer Trüffelöl

- Cayennepfeffer, Salz

Die fertigen Suppen. | Bild: Romäus Chuchi

ZUBEREITUNG

Den Puderzucker im Topf karamellisieren mit der Geflügelbrühe ablöschen, dann die Maronen dazugeben. Pro Person eine Marone zurückbehalten. Die Suppe erwärmen und anschließen pürieren. 150 Milliliter Sahne hinzugeben und nochmals erwärmen. Die Trüffelbutter hinzugeben und mit dem Pürierstab aufschlagen, anschließend mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Die zurückbehaltenen Maronen in kleine Stücke schneiden und auf die vorgewärmten Teller verteilen. Die Suppe darauf gießen. Mit dem Rest angeschlagener Sahne dekorieren und warm servieren.

Tipp:Die Suppe kann gut am Vortag zubereitet werden. Die Maronenstückchen erst vor dem Servieren dazugeben.

Vorspeise: Rucolasalat mit Zitrusfrüchten (2/2)

ZUTATEN

- 2 Bund Rucola

- 1 rosa Grapefruit

- 1 Orange

- 1 Zitrone

- 1 Esslöffel Honig

- 1 Teelöffel Sesamsaat

- 1 Schuss Ramazotti

- Olivenöl Salz, Pfeffer

Orangen werden filetiert. | Bild: Romäus Chuchi

ZUBEREITUNG

Die Rucolastengel hinter dem Gummi abschneiden und die Blätter verlesen, waschen und trocknen. Die Zitrone, Orange und Grapefruit so schälen, dass die weiße Haut entfernt wird. Die Filets rauslösen und den Saft auffangen. Die Sesamsaat kurz in der Pfanne trocken, anrösten, etwas abkühlen lassen. Anschließend den Saft und Honig dazugeben und alles zusammen leicht erwärmen. Den Ramazotti mit dem Rucola vermischen und auf den Tellern verteilen. Die lauwarme Vinaigrette mit dem Olivenöl vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zitrusfilets verteilen und die Vinaigrette über den Salat tröpfeln.

Tipp:Die Zitronenfilets etwas zerteilen, dann wird es nicht zu sauer.

Der fertige Rucola-Salat mit raffiniertem Ramazotti-Dressing | Bild: Romäus Chuchi

Hauptgericht: Zimtsauerbraten mit Knödeln (Drei Tage in der Marinade!)

ZUTATEN

- 800 Gramm Rinderbraten (Schulter oder Hüfte)

- 2 Zwiebeln

- 1 Möhre

- 1 Petersilienwurzel

- 1 Stück Knollensellerie (zirka 100 Gramm)

- 1 Zimtstange

- 4 Gewürznelken

- 1 Lorbeerblatt

- 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer

- 250 Milliliter Weißweinessig

- Salz, einen halben Teelöffel Zimtpulver, Pfeffer, Zucker

- 75 Gramm Rosinen (nach Belieben)

Fabian Meßmer ist der jüngste Kochbruder der Romäus-Chuchi. Er bereitet den Sauerbraten zu. | Bild: Romäus Chuchi

ZUBEREITUNG

Für die Marinade die Möhre, Petersilienwurzel und Sellerie putzen und grob würfeln. Die Zwiebel schälen und grob hacken. Mit den Gewürzen und dem Essig in einen Topf geben und mit einem halben Liter Wasser aufkochen. Abkühlen lassen und in einem Gefrierbeutel mit dem Fleisch für 3 Tage in den Kühlschrank marinieren. Dabei den Beutel öfters mal wenden.

Das Fleisch aus der Marinade nehmen und trocken tupfen, anschließend mit dem Zimtpulver und Salz einreiben und pfeffern. Die Marinade durch ein Sieb gießen und die Flüssigkeit auffangen. Den Butterschmalz in einem Schmortopf erhitzen, dann den Braten bei mittlerer Hitze rundherum anbraten. Das Gemüse aus der Marinade dazugeben und zwei bis drei Minuten mit braten. 400 Milliliter Marinade abmessen, dazu gießen und aufkochen lassen. Den Schmortopf schließen und zugedeckt bei schwacher Hitze zirka 2 Stunden schmoren. Dabei den Braten zwei- bis dreimal wenden.

Das Fleisch quer zur Faser in Scheiben schneiden und die auf die vorgewärmten Teller verteilen. Mit Sauce begießen. Als Beilage werden klassische Kartoffelknödel empfohlen.

Tipp: Die Gewürze kann man zur Dekoration verwenden oder mit farbigen Blüten dekorieren.

Der fertige Hauptgang. | Bild: Romäus Chuchi

Dessert: Quark im Knusperblatt mit Gewürzapfelragout (1/2)

ZUTATEN

- 50 Gramm Magerquark

- 45 Gramm Crème fraiche

- 1 Eigelb

- 1 Teelöffel Vanillepuddingpulver

- 3 bis 4 kleine Äpfel

- 1 Eiweiß

- 1 Esslöffel Zucker

- 8 Strudelteig/Filoteigblätter (Fertigprodukt) und flüssige Butter zum Bestreichen

- Vanilleeis

- Muffinförmchen

ZUBEREITUNG

Für den Quark im Knusperblatt den Quark mit der Crème fraiche, dem Eigelb und dem Puddingpulver verrühren. Die Äpfel schälen und auf der Gemüsereibe grob raspeln, die Kerngehäuse entfernen. Die Apfelraspel in ein feines Küchentuch geben, den Saft gut ausdrücken und die Apfelraspel unter die Quarkmasse mischen. Das Eiweiß mit dem Zucker steif schlagen und unter die Quarkmasse heben.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Strudelteigblätter mit flüssiger Butter bestreichen und diagonal aufeinanderlegen. Vier Muffinförmchen mit Butter einfetten und mit Zucker ausstreuen. Die Strudelteigblätter in die Förmchen drücken und die Quarkmasse darauf verteilen. Die Teigblätter über der Füllung zusammendrehen. Die Päckchen mit Puderzucker bestäuben und im Ofen auf mittlerer Schiene für 15 bis 20 Minuten goldgelb backen.

Für das Gewürzapfelragout die Äpfel vierteln, schälen und das Kerngehäuse entfernen. Dann in kleine Würfel schneiden. Das Vanillemark aus der Schote mit einem Messer herauskratzen. Den Zucker in einem Topf hellbraun karamellisieren und mit Apfelsaft ablöschen. Die Vanilleschote und das Mark sowie die restlichen Gewürze dazugeben und den Saft auf die Hälfte reduzieren. Den Sud durch ein Sieb schütten und die Apfelwürfen darin kurz aufkochen.

Die Speisestärke mit dem Schnaps glattrühren und in die kochende Flüssigkeit hineingeben. Kurz alles aufkochen und dann abkühlen lassen. Die Quarktäschchen aus den Förmchen heben, auf einem Teller geben und mit Puderzucker bestäuben. Mit dem Apfelragout und einer Kugel Vanilleeis auf einem Teller anrichten.

Das fertige Dessert. | Bild: Romäus Chuchi

Dessert: Gewürzapfelragout (2/2)

ZUTATEN

- 4 Äpfel

- 1 Vanilleschote

- 50 Gramm Zucker

- 400 Milliliter Apfelsaft

- 1 Zimtstange

- 2 Sternanis

- 3 Zimblüten

- 2 Kapseln Kardamom

- 1 Esslöffel Speisestärke

- 2 Zentiliter Apfelschnaps

Tipp:Die Strudelteigblätter in Quadrate à 10 mal 10 Zentimeter schneiden und entweder mit einem feuchten Tuch abdecken oder gleich mit der flüssigen Butter bestreichen. Sie trocknen dann nicht so schnell aus.

Wollen Sie mehr über das Menü erfahren?