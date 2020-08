von sk

Angebrannte Milch und ein dabei ausgelöster Rauchmelder haben am Sonntagmorgen, kurz vor 9 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in einem Seniorenzentrum in der Konrad-Adenauer-Straße geführt. Die mit mehreren Fahrzeugen ausgerückte Feuerwehr Villingen stellte schnell fest, dass kein Brand vorlag, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand und die Wehrmänner konnten das Seniorenzentrum nach dem Scharfstellen der Brandmeldeanlage wieder verlassen.