Zeugen sucht die Polizei zu einem Raubüberfall auf einen Discounter in der Harzerstraße in VS-Schwenningen am Montag. Ein unbekannter Mann betrat gegen 16 Uhr die Norma-Filiale und forderte laut Polizei an der Kasse unter Vorhalt einer Schusswaffe wortlos die Herausgabe von Bargeld. Als die Kassiererin die Kasse zuschlug, rannte der Tatverdächtige aus dem Markt und flüchtete in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, sportliche Statur.

Er trug einen weißen Kapuzen-Pulli mit Reißverschluss und weißkariertem Innenfutter, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe, außerdem ein blaues Basecap mit grauem Schild und seitlicher weißer Aufschrift. Während der Tat hatte der Mann einen schwarz-weiß karierten „Arafat“-Schal vor das Gesicht gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, bzw. zur Tatzeit oder im Vorfeld sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen, Telefon 07720-85000, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ob der Vorfall mit dieser Tat in Brigachtal Kirchdorf zu tun haben könnte, lässt die Polizei offen. „Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um den selben Täter handelt“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Vorgehensweisen der Täter ähnelt sich: