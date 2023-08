Um genau 14.36 Uhr am 10. August war es soweit: Thorsten Weißer aus Villingen ist Stammgast in den Bädern von Villingen-Schwenningen und wollte eigentlich nur seine Bahnen im Kneippbad ziehen. Doch an diesem Tag ist er ein ganz besonderer Badegast.

Seit acht Jahren ist er begeisterter Schwimmer und genießt die Auszeit in den Bädern in der Doppelstadt. BVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen und Christian Helbig, Leiter der Bäderverwaltung, überreichten Weißer als 150.000 Badegast eine Bäderkarte und einen großen Blumenstrauß.

„Wir gratulieren Ihnen recht herzlich und wünschen Ihnen weiterhin viel Freude in unseren Bädern“, so Gregor Gülpen in einer Pressemitteilung. „Ich bin wirklich ganz baff, freu mich aber riesig über die Überraschung. Manchmal braucht es einfach etwas Glück, denn eigentlich wollte ich eine Stunde früher zum Schwimmen gehen“, erklärte der 55-Jährige aus Villingen.

Mehr Badegäste als vergangenes Jahr

Im Vergleich zum vergangenen Jahr kamen zum jetzigen Zeitpunkt bereits 25.000 Badegäste mehr in die Hallenbäder und ins Kneippbad Villingen.