Schönheitskur für Pflastersteine geht weiter: Neue Fugen für 200 Quadratmeter Münsterplatz

Loste Steine und tiefe Fugenlöcher am Villinger Münsterplatz sind gefährliche Stolperfallen. Doch damit soll bald Schluss sein. Am Seit Montag werden in einem zweiten Anlauf rund 200 Quadratmeter der insgesamt 4600 großen Fläche rund um das Münster saniert. Warum jetzt auch ein Gummiboden über das Pflaster verlegt wurde, verraten wir hier im Artikel.