Nach unserem Bericht zur jährlichen Blütenpracht in Villingen, hat ein Leser die Redaktion kontaktiert, der kritisiert, dass die Wiese, wo einst die alte Tonhalle stand, aktuell grau und wenig ansprechend Aussehen würde.

„Grauenhaft“, so der Wortlaut. Bei einem Recherche-Spaziergang an einem eher trüben Nachmittag mit Kamera bewaffnet fand unser Fotograf aber keinen „grauenhaften“ Anblick vor. Vielmehr offenbarte sich ihm eine stimmungsvolle Herblandschaft. Buntes Laub entlang der Brigach im Hintergrund, eine teils abgestorbene Blumenwiese im Vordergrund. Des einen Leid ist in diesem Fall also des anderen Freud. Geschmäcker sind eben verschieden.

Auch der detaillierte Blick auf die teils abgestorbenen Blühpflanzen sowie einige noch immer blühende Arten lohnt sich. | Bild: Fröhlich, Jens

Seitens der Stadtverwaltung wird zu diesem Flecken der Stadt mittgeteilt, dass vor dem Winter sicher nicht mehr gemäht oder anderweitig gepflegt wird. Die Wiese wird also mit weiter fallenden Temperaturen noch grauer werden.

Jetzt kommt das Aber: Auch in abgestorbenem Zustand sei die Blumenwiese noch ein wertvoller Lebensraum für Tiere und Insekten, die hier nach wie vor Nahrung, ein Winterquartier oder im Frühjahr Nistmaterial finden. Für Vögel stehen ganz aktuell Sonnenblumenkerne auf der Speisekarte. „Und noch sind ja auch nicht alle Blumen verblüht“, gibt Verwaltungssprecherin Madlen Falke zu bedenken.

Villingen-Schwenningen Der Villinger Acker des Oberbürgermeisters und ein Wahlversprechen Das könnte Sie auch interessieren

Wie es im kommenden Jahr mit dem Areal weitergeht, das sei bislang noch nicht klar. Startet die geplanten Bebauung zeitnah, war das die letzte Blumenwiese hier und das von Naturschützern aufgestellte Bienenhotel muss einer Herberge für Menschen weichen.

Sollte es hingegen mit dem Baustart noch dauern, dann, so Falke, könnte die Wiese auch im kommenden Jahr noch einmal tolle Frühlings-, Sommer- und Herbstmotive für Fotopgrafen bieten.

Villingen-Schwenningen Bebauung altes Tonhallengelände: Warum es dieses Mal klappen könnte Das könnte Sie auch interessieren

Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gleich hier an unserem Facebook-Beitrag: