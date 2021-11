VS-Villingen vor 3 Stunden

Schockanruf: Mit dieser Masche wollte „Rechtsanwalt Brand“ eine 78-Jährige aus Villingen um 100.000 Euro bringen

Immer wieder versuchen Betrüger per Telefon an das Geld von häufig älteren Menschen zu gelangen – so auch am Mittwoch in Villingen. Und das ist ihre Masche.