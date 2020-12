Wie kommt es, dass die vom Sozialministerium initiierten landesweiten Corona-Schnelltests zum Teil in Hallen, zum Teil im Freien durchgeführt werden? Diese Frage wird in Sozialen Netzwerken diskutiert.

Beispielsweise finden in Löffingen und Donaueschingen die Testungen in Hallen statt, in Villingen-Schwenningen auf Parkplätzen. Allerdings müssen die für die Schnelltests angemeldeten Bürger in VS nicht, wie von einigen Diskutanten kritisch