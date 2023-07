Wie am Schnürchen klappte die Jahreshauptübung 2023 der Feuerwehr Weilersbach beim landwirtschaftlichen Anwesen Wiehl, bei der die Abteilung ihre Einsatzbereitschaft zur Schau stellte.

Vor einer großen Zuschauerkulisse, darunter auch Ortsvorsteherin Silke Lorke, Feuerwehr-Gesamtkommandant Markus Megerle und der Villinger Abteilungskommandant Robert Friedrich, kommentierte und erläuterte allen verständlich Gerd Gare die einzelnen Übungsabschnitte. Lediglich ein unvorhergesehenes Ereignis hatte sich aufgetan, das den Übungsablauf jedoch nicht wirklich behinderte: Beim Übungsabschnitt Menschenrettung, bei dem zwei Personen über die Steckleiter vom Balkon direkt unter dem Dachvorsprung eines Wohnhauses gerettet werden mussten, kam vom Einsatzleiter an seine Einsatzkräfte immer wieder der Hinweis: „Vorsicht, unter dem Giebel ein Wespennest“. Die Tierchen waren angesichts des in keiner Weise hektischen Übungsablaufs jedoch rein friedlicher Natur und ließen die Menschenretter gewähren.

Menschrettung gut gemeistert

Beginnend mit der Übungsannahme, dass ein vor dem landwirtschaftlichen Anwesen sich im Freien befindlicher Schaufellader bei Wartungsarbeiten Feuer gefangen hatte, hatte der sich neben dem Fahrzeug befindliche Fahrer bereits die Feuerwehr alarmiert. Hier war im ersten Part der Übung erst einmal die Abteilung der Jugendfeuerwehr gefragt, die bereits nach kurzer Zeit im LF 10 der Schwenninger Kameraden am Einsatzort eintraf. Flugs wurde vom Feuerwehrnachwuchs die Wasserversorgung vom Tank des LF 10 hergestellt, und in kurzer Zeit hieß es dann auch schon für zwei Löschtrupps: „Wasser marsch“. Neben der Brandbekämpfung war es aber auch die Menschenrettung, die vom Feuerwehrnachwuchs schulbuchmäßig gehandhabt wurde. Der verletzte Schaufelladerfahrer wurde aus dem Gefahrenbereich gebracht und zur Erstversorgung dem Sanitätsdienst übergeben.

Kaum mit den Aufräumarbeiten fertig, ging es dann Schlag auf Schlag. Denn dann war die Abteilung Weilersbach am Zug, lautstark mit Tatüü-Tataa anrückend. Gerd Gare wies dabei auch auf die Alarmierungsvorgaben im Kreis hin, wobei die Abteilung Weilersbach als eine der schnellen Abteilungen der Feuerwehr VS gelte. In zehn bis zwölf Minuten müsse die Abteilung an jeder möglichen Einsatzstelle sein, was die Abteilung Weilersbach problemlos schaffe.

In der Übungsannahme war durch einen technischen Defekt eines Kühlschrankes in der Garage ein Brand ausgelöst worden. Der Rauch kann sich schnell in der Garage und durch eine unverschlossene Türe in den Flur des Wohnhauses ausbreiten. Die Familie konnte sich ins Freie retten und die Feuerwehr alarmieren, zwei Maler im Dachgeschoss konnten sich auf den rauchfreien Balkon flüchten. Problematischer gestaltete sich die Rettung zweier weiterer Personen aus der verqualmten Garage. Nach Sicherstellung der Wasserversorgung musste die Suche nach den in der Garage eingeschlossenen Personen aufgenommen werden. Dabei kam jeweils ein Trupp von zwei Kameraden mit schwerem Atemschutz zum Einsatz, die sich gegenseitig vor Betreten des verrauchten Raumes, dies immer auf Knien, kontrollieren.

Nach dem Auffinden und dem Transport der beiden Verletzten zum Sammelplatz übernahm der Rettungsdienst, in diesem Fall die in Weilersbach ansässige First-Responder-Gruppe, die weitere Versorgung der Verletzten. Im Zuge dieser Rettungsaktion hatten die Feuerwehrkameraden das Glück, im hinteren Bereich der Garage eine zweite Tür vorzufinden, so dass bei einem kräftigen Durchzug die Garage schnell von den Rauchgasen befreit war.

Was bei solchen Einsätzen auf abseits gelegenen Gehöften das größte Problem sei, das sei die Wasserversorgung, so fasste Gerd Gare zum Schluss das Übungsgeschehen zusammen. Deshalb gelten für solche Gehöfte die baulichen Vorschriften, dass diese Gehöfte einen Löschwasserteich oder eine Zisterne anlegen müssen, um die Wasserversorgung in einem Brandfall sicherzustellen.

Als letzter Übungsteil wurde den Zuschauern dann auch vorgeführt, wie die Wasserversorgung aus der Zisterne am hinteren Teil des Gehöftes mittels des Schlauchwagens SW1000 – ein Einsatzfahrzeug, das Schlauchmaterial über eine Entfernung von einem Kilometer mit sich führt – sichergestellt wurde. Und dass auch dies bestens funktionierte, zeigte sich dann, als es zum Schluss einer beeindruckenden Feuerwehrübung hieß: „Wasser marsch aus allen Rohren“.