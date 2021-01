Aufgrund der sehr hohen Schneebruchgefahr sind die Friedhöfe in Villingen und Schwenningen derzeit komplett gesperrt. Bereits am Freitag habe man Bestattungen in Villingen und Schwenningen absagen müssen, berichtet die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner . Besuche auf den beiden Friedhöfen mit ihrem großen Baumbestand sind derzeit nicht möglich. Man bitte die Bürger um Verständnis. Die Gefahr sei jedoch zu groß. Die Sperrung gelte vorerst über das Wochenende, am Montag werde tagesaktuell entschieden, wie weiter verfahren wird.