Unbekannte, so berichtet die Polizei, besprühten mit schwarzer Farbe drei Gebäudeseiten der Neckarhalle, eine Infotafel der Stadt beim Neckarturm und ein Werbeplakat. Die Schriftzüge „ACAB“ (All Cops Are Bastards) und „RIP (Rest In Peace) lassen einen Zusammenhang der Schmierereien mit dem Tod des Amerikaners George Floyd vermuten.

Höherer Schaden

Unklar ist, wer hinter den Schmierereien steckt. Die unbekannten Täter verursachten hierdurch nach Angaben der Polizei einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen (Tel. 07720/85000) zu melden