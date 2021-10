Villingen-Schwenningen vor 44 Minuten

Schluss beim Kreisimpfzentrum, Start im Bundestag, kein Ende in Sicht bei den Corona-Problemen: Diese und weitere Themen im Wochenrückblick für Villingen-Schwenningen

In Villingen greift ein Mann seinen Nachbarn mit einer Gaspistole an. In Schwenningen ist das Kreisimpfzentrum Geschichte. Und für den Schwarzwald-Baar-Kreis sitzt nach 20 Jahren wieder eine SPD-Frau im Bundestag. Diese und weitere spannende Themen gibt es im Wochenrückblick.