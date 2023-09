Die Schleicherstraße in Villingen soll ab 2024 saniert und in eine Fahrradstraße umgebaut werden. Der Umbau kostet rund 1,1 Millionen Euro. Einstimmig haben die Stadträte im Technischen Ausschuss dem Gemeinderat empfohlen, dieses Projekt umzusetzen.

Auf Grund ihrer Lage und Ausrichtung besitzt die Schleicherstraße eine besondere Rolle im

geplanten Radverkehrskonzept der Stadt. Sie liegt im Westen des Stadtbezirks Villingen und ist als wichtige Achse für das Vorrangnetz des Radverkehrs vorgesehen. Sie ist ein Teil der Verbindung der äußeren Randgebiete Hammerhalde, Erbsenlachen und Welvert mit der

historischen Innenstadt Villingen.

Die Schleicherstraße

Bei der Schleicherstraße handelt es sich um eine alte Stadtstraße innerhalb einer Tempo-30-Zone, die zwischen den Wohngebieten Erbsenlachen und Welvert verläuft. Sie dient beiden Wohngebieten als Erschließungsstraße und den Anwohnern als Zufahrt zu ihren Stellplätzen.

Bis auf die Anlieger herrscht für alle weiteren Kraftfahrzeuge ein Durchfahrtsverbot. Somit ist das Verkehrsaufkommen mit rund 400 Fahrzeugen am Tag äußerst gering. Die asphaltierte Oberfläche ist im Bestand von Rissen und Schlaglöchern durchzogen, außerdem sind nur wenige Entwässerungsschächte vorhanden.

Der Fahrbahnzustand ist miserabel. Die 400 Meter lange Straße ist nach Feststellung des Tiefbauamtes „an einigen Stellen völlig verdrückt“ und das Regenwasser staut sich daher in vielen Bereichen. Bislang gibt es keine Trennung zwischen Fuß- und Straßenverkehr.

Holperpiste Schleicherstraße: Hier der Blick von der Dattenbergstraße aus, rechts das Wohngebiet Welvert, links das Gebiet Erbsenlachen. | Bild: Stadler, Eberhard

Die Stadt will nun eine dort eine attraktive und sichere Fahrradstraße gestalten mit einem

geschützten Bereich für Fußgänger auf einem Gehweg. Kfz-Verkehr in beide Fahrtrichtungen ist weiterhin nur für Anlieger zulässig. Die Fahrbahn soll als durchgehend asphaltierte Straße in einer Breite von 4,75 Meter ausgeführt werden.

Radfahrstraßen Die Einrichtung einer Fahrradstraße bedeutet: Für Pkw und Motorräder gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Autos dürfen also nicht drängeln, wenn Radler nebeneinander fahren – was hier ausdrücklich erlaubt ist. In Fahrradstraßen ist die gesamte Fahrbahnbreite für den Radverkehr reserviert. Autos können Radfahrer zwar überholen, müssen aber einen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einhalten. Eine solche Fahrradstraße gibt es in der Doppelstadt bisher nur ein in der Bert-Brechtstraße in Schwenningen. Demnächst wird ein Teil der Brigachstraße zur zweiten Radfahrstraße umgebaut. Die Schleicherstraße wird dann die dritte Radfahrstaße.

Stadtwerke verlegen Fernwärme

Ausschlaggebend für die Radstraßenplanung der Schleicherstraße war das angekündigte Vorhaben der Stadtwerke, in der Straße Fernwärmeleitungen zu verlegen. Es ist seitens der Stadtwerke vorgesehen die Fernwärmeleitungen auf der Südseite der Straße entlang des Wohngebietes Erbsenlachen zu verlegen und die bestehenden Wohnhäuser anzuschließen.

Da der Anschluss für die Bewohner nur ein freiwilliges Angebot der SVS darstellt und derzeit nicht sicher ist, dass dieses Angebot angenommen werden wird, bleibt derzeit unklar, ob und wie weit tatsächlich Fernwärmeleitungen verlegt werden. Eine Erneuerung und der Strom- und Wasserleitungen wird derzeit noch von den Stadtwerken

geprüft.

Stadt bekommt das meiste bezahlt

Die Stadt kalkuliert für den Straßenumbau mit Gesamtkosten von rund 1,1 Millionen Euro. Allerdings rechnet sie mit hohen Zuschüssen von bis zu 880.000 Euro durch ein Sonderförderprogramm des Landes. Umgesetzt werden soll der Straßenumbau im Jahr 2024.

Hier geht es von der Dattenbergstraße in die Schleicherstraße hinein. Sie soll nächstes Jahr saniert werden. Das grüne Haus links, die ehemalige Grundschule für die Familien der französischen Streitkräfte, wird nächstes Jahr zur Volkshochschule umgebaut. | Bild: Stadler, Eberhard

Bürgermeister Detlef Bührer teilte auf Nachfrage mit, dass nächstes Jahr auch die ehemalige französische Schule an der Dattenbergstraße, nahe der Schleicherstraße gelegen, zur neuen Volkshochschule in Villingen umgebaut werde. Die VHS soll bis 2025 fertig werden.

Fördererstraße wird ebenfalls Radstraße

Silvie Lamla, die Bauamtsleiterin ergänzte mit Blick nach vorne, dass die Radfahrstraße der Schleicherstraße in den nächsten Jahren stadteinwärts in der Fördererstraße verlängert wird. Auch dort soll also ein Umbau zur Radstraße erfolgen.