In der Villinger Färberstraße kam es am Samstagmorgen gegen 5 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der bis zu 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist hierbei ein 28-Jähriger leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden, heißt es in der Polizeimeldung.

Mehrere Polizeistreifen fuhren nach dem Eingang eines Notrufes in die Färberstraße. Vor der Bar Moon Lounge konnten der leicht Verletzte und einige seiner Begleiter angetroffen werden. Der 28-jährige Mann wollte wohl nach ersten Erkenntnissen einer anderen Person helfen. Mehrere unbekannte Personen schlugen und traten deshalb auf diesen ein.

Weitere Personen verwickelt?

Nicht weit vom Ort der Auseinandersetzung entfernt stellten die Beamten noch weitere Personen fest. Ob diese etwas mit der Schlägerei zu tun hatten und auch der eigentliche Grund der Auseinandersetzung, muss erst durch die weiteren Ermittlungen geklärt werden. Ob die Beteiligten zuvor in der Bar oder in einer anderen Kneipe waren und sich möglicherweise der Streit dort entzündet hatte, ist unklar.

Personen, die Beobachtungen in der Färberstraße gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon (07721) 601-0, zu melden.