von Gerd Jerger

Die Spiellokale des Schachclubs Villingen-Schwenningen sind geschlossen, doch das Vereinsleben geht weiter: In Online-Turnieren frönen die Aktiven ihrer Leidenschaft – und viele Teilnehmer aus benachbarten Vereinen zeigen, dass es eine große Schachgemeinschaft gibt. Kugelstoßen im Flur, Fußballtraining im Wohnzimmer, 100 Meter Freistil in der Badewanne? Alles nicht wirklich empfehlenswert. Aber Schachspielen in der virtuellen „Schwarzwald-Arena“ klappt hervorragend.

20 Teilnehmer bei Turnier am Gründonnerstag

Am Gründonnerstag kämpften 20 Teilnehmer aus mehreren Clubs der Umgebung bei einem offenen Blitzturnier um Punkte. Genutzt wurde dabei die Online-Plattform Lichess.org, bei der man sich kostenlos anmelden kann. Normalerweise hätten zahlreiche Spieler des Schachclubs Villingen-Schwenningen über Ostern am weltgrößten Schachturnier, dem Grenke-Open in Karlsruhe, teilgenommen. Stattdessen wurden nun mehrere Turniere online durchgeführt.

Thementurniere in Donaueschingen

In Donaueschingen beispielsweise hatte man sogenannte Themen-Turniere lanciert, bei denen alle Partien mit derselben vorgegebenen Eröffnung beginnen. So hat man gleich einen großen Trainingseffekt, nach dem Turnier sind die wichtigsten Zugfolgen bekannt. Zudem werden alle Partien gespeichert, so dass die Spieler hinterher in Ruhe analysieren können – was sonst bei Blitzpartien wegen der fehlenden Notation kaum möglich ist.

Jugendspieler Julian Preuß organisiert Wettbewerbe

Aufgrund des hohen Zuspruchs richtet der Schachclub Villingen-Schwenningen nun regelmäßig weitere offene Onlineturniere aus, die Jugendspieler Julian Preuß organisiert. Es werden Turniere mit unterschiedlichen Bedenkzeiten angeboten, um möglichst viele Interessierte anzusprechen. Wenn sich die Spieler auch lieber direkt am Brett treffen würden, einen angenehmen Nebeneffekt hat das Online-Spielen: Zahlreiche ältere Mitglieder, die bislang dem Computer wenig abgewinnen konnten, haben sich nun in die Materie eingearbeitet. Dabei wurden sie von jüngeren Mitgliedern angeleitet – ein schönes Beispiel für den Zusammenhalt.

Die Turniere werden auf der Homepage des Vereins unter www.schachlub-vs.de angekündigt. Mitspieler sind immer willkommen.