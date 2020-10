von Jörg-Dieter Klatt

In rekordverdächtigen 60 Minuten ließ der stellvertretende Ortsvorsteher Bernd Hafner die jüngste Ortschaftsratssitzung passieren. Die Vorlage zur Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung wurde einstimmig zur Weiterbearbeitung an die städtischen Gremien weitergereicht. Bernd Hafner unterrichtete den Rat über die 20-prozentige, coronabedingte Kürzung des beantragten Budgets, das sich hauptsächlich auf die energetische Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Festhalle sowie auf geschlechtergetrennte Umkleidemöglichkeiten im Feuerwehrhaus bezieht.

Dringender Sanierungsbedarf besteht an der Friedhofsmauer in Tannheim.

Als unabdingbar sah der Ratstisch die Sanierung der Friedhofsmauer, die an der Nordostflanke Risse und eine bedrohliche Neigung nach außen aufweist. Auch die altehrwürdige Friedhofskapelle bedarf der Renovierung. Dem Grünflächen- und Tiefbauamt wird die Notwendigkeit eines neuen Asphaltbelages vor dem Schulgebäude nahegelegt. Risse und Wurzelaufwürfe stellen eine deutliche Gefährdung dar.

Feldwege haben es nötig

Ebenfalls beantragt wurde mit hoher Priorität die Ertüchtigung der Feldwege um Tannheim sowie der weitere Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Tannheim und Herzogenweiler. Einen erklecklichen Betrag wünscht sich die Verwaltung auch für den Grunderwerb für das neue Baugebiet Am unteren Rain. Entschieden hat der Rat über die Farbgebung von Trennwänden und Waschtischen in den neu gestalteten Sanitärräumen unter der Festhalle. Der Vernunft gehorchend entschied man sich für pflegeleichte und schmutzunempfindliche Farben.

Ärgerlich das brachiale Verhalten bestimmter Zeitgenossen, die Bänke und Tische der Grillstelle am Osenberg durch Brandstiftung zerstört haben. Bild: Jörg-Dieter Klat

Verärgert reagierten die Räte über die hirnlosen Zerstörungen von Tischen und Bänken am Grillplatz am Oseberg. Asoziale Zeitgenossen hatten Ende August die Einrichtungen zum großen Teil durch Brandstiftung unbrauchbar gemacht. Ob dieser beliebte Grillplatz als solcher bestehen bleiben kann, soll in weiteren Beratungen entschieden werden. Demgegenüber haben die Räte die neuen Festhallenstühle mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Die alten Stühle werden zum Stückpreis von einem Euro auch an Privatpersonen abgegeben.