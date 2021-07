Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Sanierung von wichtiger VS-Schule: Trotz Kostenexplosion geht nun alles sehr schnell

Schon jetzt kostet die dringend notwendige Erneuerung des Schulzentrums am Deutenberg 12,8 Millionen Euro. Damit sind aber Arbeiten an der Gebäudehülle noch gar nicht einberechnet. Erster Bauabschnitt startet bereits im Oktober. Gemeinderat in Villingen-Schwenningen muss noch zustimmen.