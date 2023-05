Seit Anfang Mai sind Erdbeeren aus dem regionalen Anbau auf dem Markt. Bei der als Beere gehandelten Leckerei handelt es sich tatsächlich um eine Nuss, genauer gesagt, einer Sammelnussfrucht. Und um es noch ein wenig verwirrender zu machen, zählt die Erdbeere darüber hinaus zur Familie der Rosengewächse.

Abseits dieser botanischen Spitzfindigkeiten jedoch gehören die roten Früchte zu den beliebtesten Naschereien, die auch im Winter ihre Abnehmer finden. Allerdings werden sie dazu aus fernen Ländern importiert. Ökologisch betrachtet nicht zu verantworten.

Regionale Erdbeeren, teils sogar schon aus dem Freilandanbau vom Bodensee oder dem Marktgräflerland gibt es nun jedoch in den Supermärkten und auf dem Wochenmarkt der Stadt, wo man die 500-Gramm-Schale derzeit zu einem Preis zwischen 3,50 und 4,30 Euro erhalten kann.

Das sagt der Verbandssprecher

Der Anruf beim Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) bringt den Vorstandssprecher des Verbandes, Simon Schumacher, an den Apparat. Und der ist hörbar zufrieden mit dem Beginn der Saison.

„Die Erdbeeren kommen ganz überwiegend noch aus dem geschützten Anbau, also Folientunneln“, erläutert er. „Die sonnigen Tage der vorletzten Woche haben den Früchten sehr gutgetan, so dass sie jetzt nach und nach reif werden“, berichtet er von den Anbauern in den entsprechenden tieferen Lagen des Südwestens.

Anbaufläche ist um sechs Prozent gesunken

Die Pflanzen, so erläutert Schumacher, die 2022 ausgesetzt wurden, seien sehr gut über den Winter gekommen. Allerdings sei die Anbaufläche aufgrund des Rückgangs von Betrieben in der Region um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2021 gesunken.

Wie entwickeln sich die Preise? Einen preislich günstigen Ausblick hat Simon Schumacher vom VSSE für die Liebhaber der Erdbeere parat. „Wir nehmen an, dass die Preise für Erdbeeren im Verlauf der Saison nachgeben werden, denn wenn es richtig heiß wird, dann werden viele Erdbeeren aus dem Freilandanbau geerntet und die müssen dann in die Haushalte.“ Der Verband hoffe jedoch, dass mit den derzeit schon eher gemäßigten Preisen für Erdbeeren ein ruinöser Preiskampf vermieden werden könne.

„Die Zahl der Erntehelfer jedoch ist glücklicherweise ausreichend, so dass wir weiterhin die Ernte einbringen können, auch wenn wir den Ertrag von 23.600 Tonnen wie im letzten Jahr sicher nicht erreichen werden“, verdeutlicht Schumacher.

Kunden schauen auf regionale Produkte

Was man jedoch berichten könne ist die Tatsache, dass die Kunden tatsächlich verstärkt auf regionale Erzeugnisse zugreifen. Vielleicht eine Auswirkung der drastischen Berichte in der jüngsten Zeit über den Umgang mit Erntehelfern in spanischen Betrieben, vermutet er. „Es wird anerkannt, dass bei uns diese Menschen fair bezahlt werden, zumal der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben wurde“, bringt es Schumacher auf den Punkt.

Marktbeschicker verzichtet auf Folienanbau

Auf dem Villinger Wochenmarkt findet man auch Josef Brandstetter aus der Ortenau, der sein Gemüse und Obst unter anderem hier vermarktet. Er verzichtet seit jeher auf den Folienanbau und hat aktuell schon Freilanderdbeeren im Angebot.

Freilanderdbeeren sind trotz Regen auch schon erhältlich. | Bild: Uwe Spille

„Früher hat es im Mai auch geregnet, ich habe da keine Sorgen. Und es war ja kein schwerer Regen, der runtergekommen ist“, bringt er es trocken auf den Punkt.

Seine Kunden honorieren es offenbar. „Die Erdbeeren sind trotz der Witterung recht süß, daher greifen die Leute zu. Aber sobald es ein wenig wärmer ist, wird das Geschäft richtig anziehen“, ist er überzeugt.

