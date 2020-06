Badevergnügen trotz Corona-Einschränkungen: Wir zeigen Ihnen in einem Rundgang in Bildern, wie sich der Freibadbesuch in diesem Jahr gestalten wird.

Bild: Fröhlich, Jens Noch ist der Startblock geschlossen. Am Montag soll das Kneippbad aber öffnen. Bild: Fröhlich, Jens Bereits an einer Infotafel am Zuweg zum Kneippbad erfahren Besucher, wie viele Plätze im Bad noch frei sind. Bild: Fröhlich, Jens Die Stadtwerke bitten die Besucher, ihre Fahrräder auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz abzustellen. Bild: Fröhlich, Jens Gelbe Linien sollen die Besucherströme lenken und Abstände garantieren. Bild: Fröhlich, Jens Diese Preise gelten bis ende Juni, dann wird es billiger. Die Mehrwertsteuer-Senkung soll dann den Badegästen zugute kommen. Bild: Fröhlich, Jens Vor der Kasse müssen Besucher einen Zettel mit ihren Kontaktdaten ausfüllen. Es stehen Desinfektionsmittel parat. Bild: Fröhlich, Jens Wer ein Online-Ticket kauft, braucht an der Kasse nicht lange warten und kann gleich passieren. Bild: Fröhlich, Jens Nur zwei Personen pro Geschlecht dürfen sich gleichzeitig in den Toiletten aufhalten. Das wird vom Aufsichtspersonal kontrolliert. Bild: Fröhlich, Jens Die Spinde werden abwechselnd und Reihe für Reihe freigegeben, um sie nach jeder Benutzung desinfizieren zu können. Bild: Fröhlich, Jens Badleiter Jerome Jover erklärt die Regeln in den Schwimmbecken. Im Wasser dürfen sich maximal 160 Personen gleichzeitig aufhalten. Am Ein- und Ausgang wird daher gezählt. Ein Wechsel der Becken ist nicht erlaubt. Bild: Fröhlich, Jens Kreisverkehr: Die Anzahl der Bahnen wurde reduziert, um Begegnungen im Wasser zu reduzieren und Überholvorgänge zu ermöglichen. Bild: Fröhlich, Jens Der Kiosk wird am Montag ebenfalls geöffnet haben. Bild: Fröhlich, Jens Am Eingang zu den Schwimmbecken zählen Mitarbeiter die anzahl der Personen in den Becken. Ist die Grenze erreicht, muss man hier warten, bis ein anderer Badegast das Wasser wieder verlässt. Bild: Fröhlich, Jens Die Becken wurden mit Bauzäunen abgesperrt. Bild: Fröhlich, Jens Rutschen ist erlaubt, aber nur alleine, nacheinander und mit Abstand. Bild: Fröhlich, Jens Die Becken wurden mit Bauzäunen abgesperrt. Bild: Fröhlich, Jens Zwei Sonnenschirme der Liegewiese spiegeln sich im Wasser. Bild: Fröhlich, Jens Die enge Bademuschel im Nichtschwimmerbecken bleibt gesperrt. Bild: Fröhlich, Jens Hier ist der Ausgang aus dem Beckenbereich. Verlässt ein Gast diesen Bereich, darf auf der gegenüberliegenden Beckenseite eine Person nachrücken. Das ist jedoch nur der Fall, wenn die maximale Zahl an Personen im Wasser bereits erreicht wurde.

Mehr zum Thema Coronavirus in der Region

