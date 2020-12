Der Verzicht auf die traditionellen Weihnachtsgottesdienste fiel und fällt vielen Bürgerinnen und Bürgern schwer, doch die Einsicht in die Notwendigkeiten der Corona-Pandemie hat sich doch wie selbstverständlich durchgesetzt.

In vielen Haushalten setzten Lieder und Gebete im Familienkreis an Heiligabend ein Zeichen für das Fest der Geburt Christi und unterstrichen einen Glaubensgrundsatz, der auch in diesen schwierigen Zeiten über vieles hinwegzutrösten vermag: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter euch“, hat Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben. Selten wohl waren diese Worte so wertvoll und tröstlich wie heutzutage.

Gerade am ersten Weihnachtstag sind nun viele Spaziergänger zu beobachten, die im Schwarzwald nach zartem Schneefall die frische Luft genießen und sich darauf freuen, mit ihren Lieben – soweit es die Umstände zulassen – schöne Stunden im trauten Familienkreis zu verbringen.