Viele Wünsche, beschränkte Mittel: Bei den bevorstehenden Haushaltsberatungen stehen die Stadträte einmal mehr vor der Frage, was sich die Stadt in den nächsten Jahren leisten kann. Der Rat wird gezwungen sein, Prioritäten zu setzen.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung, den Investitionen der Stadt für die nächsten fünf Jahre, ist der Spardruck besonders unangenehm. Die Kommunalpolitiker sollen nach Informationen des SÜDKURIER von 273 Millionen Euro möglichst 73 Millionen Euro herausstreichen.

Zweiter Doppelhaushalt Der Gemeinderat wird im Januar seinen zweiten Doppelhaushalt verabschieden. Die Finanzplanung gilt für die Jahre 2024 und 2025. Eingeführt wurde der Doppelhaushalt erstmalig für die Jahre 2022 und 2023. In der Finanzplanung über zwei Jahre hinweg (statt bisher einjährig) sehen Verwaltung und Gemeinderat deutliche Vorteile und weniger Stillstand bei der Planung und Realisierung städtischer Vorhaben. Der Doppelhaushalt umfasst rund 600 Millionen Euro städtischer Einnahmen und Ausgaben.

Hinter dieser happigen Kürzung stecken finanzielle Zwänge, aber auch der Wunsch nach einer realistischen Planung. Mehr als 40 Millionen Euro Bauvolumen im Jahr, so heißt es aus dem Dezernat von Baubürgermeister Detlev Bührer, könnten die technischen Ämter personell ohnehin nicht bewältigen.

Sieht keine Spielräume mehr für „Wünsch Dir was“: Oberbürgermeister Jürgen Roth. | Bild: Hans-Jürgen Götz/Archivbild

Die Streichung von mehr als einem Viertel der vorgesehenen Investitionsaufgaben ist nach Auffassung kritischer Stadträte aber auch das Resultat einer überbordenden Wunschliste, mit der Rathauschef Jürgen Roth in den Gemeinderat geht. Darunter sind fünf große Brocken, an denen sich die Stadt verheben könnte.

Wohnquartier Oberer Brühl

Im Quartier Oberer Brühl will die Stadt eigene Ämter und ein neues Stadtarchiv unterbringen, was mit Kosten von über 40 Millionen Euro verbunden ist. Das Vorhaben steht an Priorität 1 des Gemeinderates. Geplant ist dort außerdem das aktuell größte Neubaugebiet Baden-Württembergs mit 685 Wohnungen. Da bislang aber kein privater Investor gefunden wurde, der diese Pläne realisieren will, bleibt die Frage, ob die Kommune auch dieses Projekt mit eigenen Millionen anschieben muss.

Blick auf das Quartier Oberer Brühl, das ehemalige Kasernengelände Lyautey. In den beiden Kasernenblocks links und rechts sollen Einrichtungen der Stadt untergebracht werden, im kleineren Gebäude hinten eine Kindertagesstätte. | Bild: Hans-Jürgen Götz/Archivbild

Neue Hoffnung für das leere Rössle?

Vor einer ähnlichen Situation steht der Gemeinderat in Schwenningen. Nach dem der Bau eines Einkaufszentrums auf dem Rössle-Areal mit privatem Geld gescheitert ist, präsentierte OB Jürgen Roth kürzlich neue Ideen, um das darniederliegende Stadtzentrum Schwenningens zu beleben.

In einem neuen Rössle-Projekt könnten Einrichtungen der Verwaltung, der VHS, eine Gemeinschafts-Bibliothek von Stadt und Hochschulen und weitere Einrichtungen untergebracht werden. Allerdings: Was das alles kostet und ob die Stadt dafür das Geld hat, ist bislang unbeantwortet.

Das leerstehende Rössle-Areal in Schwenningen. Die Stadt will die Brache dringend wieder beleben. Das das kostet, weiß derzeit aber niemand. | Bild: Hans-Juergen Goetz/Archivbild

Ein neues Hallenbad für die Doppeltstadt?

Ebenfalls aufs Gleis gesetzt hat der Oberbürgermeister das Projekt eines zentralen Hallenbades für die Doppelstadt. Darüber sollen die Bürger im nächsten Juni an der Wahlurne entscheiden. Je nach Ausführung rechnen die Planer mit Kosten von 40 bis 60 Millionen Euro.

Schema für ein zentrales Hallenbad in Villingen-Schwenningen. Darüber sollen die Bürger entscheiden. | Bild: Fritz Planung GmbH

Was wird aus dem Bürkareal?

Seit Jahren auf dem Wunschzettel der Kommunalpolitik steht die Gestaltung einer neuen Museums-Landschaft auf dem Bürkareal in Schwenningen. Bauen soll das die städtische Wohnbaugesellschaft (Wbg), die Stadt will als Mieterin einziehen.

Die schlechte Nachricht: Die ursprünglich veranschlagten Kosten von 11,5 Millionen Euro haben sich inzwischen auf rund 20 Millionen Euro fast verdoppelt. Die Frage ist daher, ob die Wbg dieses Vorhaben ohne Millionenhilfe der Stadt überhaupt stemmen kann.

Museumsträume: Blick auf das Areal der ehemaligen Uhrenfabrik Bürk in Schwenningen. Hier würde die Stadt gerne ein Museumsquartier für Schwenningen einrichten. Doch die Kosten laufen davon. | Bild: Stefan Simon/Archivbild

Und dann gibt es noch das Theater am Ring?

Noch länger auf der Sanierungsliste steht das Theater am Ring. Vor einigen Jahren war die Rede von einem Sanierungsaufwand von zehn Millionen Euro, letztes Jahr sprach das Hochbauamt von 15 Millionen. Die Frage lautet: Was kostet die Sanierung bei den galoppierenden Preisen nächstes oder übernächstes Jahr?

Neben diesen Großprojekten gibt es noch rund zwei Dutzend weiterer Millionen-Vorhaben, die die Stadt in den nächsten Jahren angehen will. Beispielsweise eine Kindertagesstätte im Quartier Oberer Brühl für 5,3 Millionen, rund 11,3 Millionen für das Forschungszentrum Vias und rund 6,6 Millionen Euro für den Umbau der ehemaligen französischen Schule in Villingen zur neuen Volkshochschule.

Das Theater am Ring in Villingen soll saniert werden. Im letzten Jahr wurden die Kosten mit 15 Millionen Euro beziffert. Doch ist diese Zahl noch realistisch? | Bild: Matthias Jundt/Archivbild

Ebenfalls in der Pipeline steckt der Neubau einer Jugendverkehrsschule, die Sanierung des Villinger Feuerwehrhauses oder der Bau eines Feuerwehr-Logistikzentrums auf der Steig, um nur einige der Vorhaben zu nennen. Dazu kommen der Ausbau weiterer Kita-Plätze, die Sanierung der Schulen und vielfältige Aufgaben des Klimaschutzes.

Bis Ende Januar sollen die Stadträte die Etat-Planung nach mehreren Sitzungen verabschieden. Hier wird es wohl harte Diskussionen geben. Die CDU-Fraktion hat bereits klar gemacht, dass sie dem Rössle-Projekt in Schwenningen klaren Vorrang vor dem Bürk-Museumsprojekt einräumt.

Stadt fürchtet sinkende Fördermittel

Oberbürgermeister Jürgen Roth bewertet die Haushaltslage der Stadt „aktuell noch solide“, wie er auf Nachfrage des SÜDKURIER erklären lässt. Aber: „Die Vorzeichen der bundesweiten Entwicklungen bereiten auch der Stadt VS Sorgenfalten“, sagt der OB.

Die allgemeine konjunkturelle Lage, die Auswirkungen durch die Inflation und möglicherweise geringer ausfallende Fördermittel aus Bund und Land „lassen auch für unsere Region ein Minus erwarten“.

Es sei deshalb wichtig, dass die Stadt Weitsicht beweise. OB Roth: „Wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der wir nach dem Prinzip ‚Wünsch dir was‘ verfahren können. Jetzt sind kluge Investitionen gefragt, die uns langfristig Entlastung bringen.“