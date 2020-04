von sk

Hierzu gehören Friedrichsthal, Tula sowie Zittau und die in den besonders schwer betroffenen Ländern liegende Städte La Valette du Var und Pontarlier in Frankreich sowie Savona in Italien.

„In den vergangenen Wochen hat sich immer wieder gezeigt, was in Zeiten von Abstand und sozialer Isolation wirklich wichtig ist und zwar der Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger und aller Institutionen und Einrichtungen untereinander“, betont Jürgen Roth in seinem Schreiben an die Partnerstädte.

Neue Herausforderungen

Die Verwaltungen sowohl in Villingen-Schwenningen als auch in den Partnerstädten sehen sich derzeit Herausforderungen gestellt, die es in dieser Form bisher noch nicht gab: Telefon- und Videokonferenzen gelte es zu organisieren, die Verwaltung muss räumlich anders untergebracht werden und Notfallpläne wurden erarbeitet.

Bewährungsprobe

Auch Europa stehe vor einer enormen Bewährungsprobe, denn der Zusammenhalt könnte durch nationale Alleingänge und Egoismen gefährdet werden, schreibt Jürgen Roth weiter. Deshalb sei die gelebte Solidarität in den seit Jahrzehnten gewachsenen zwischenmenschlichen Beziehungen durch die Städtepartnerschaften weiterhin wichtig und dürfe auch in Corona-Zeiten nicht aufgegeben werden.

Beziehungen pflegen

Gerade jetzt solle alles dafür getan werden, die Beziehungen weiterhin zu pflegen und zu vertiefen. „Ich freue mich daher wieder auf einen persönlichen Austausch nach der Krise„, betont der Oberbürgermeister. So würden die freundschaftlichen Beziehungen der Stadt Villingen-Schwenningen mit den Partnerstädten ein vereintes Europa stärken.