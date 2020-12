von Jörg-Dieter Klatt

Oliver Neugart kennt fast jeder im Villinger Stadtbezirk Tannheim, ein Mann mit Tatendrang und Verantwortungsbewusstsein, ein Kämpfer für die gute Sache. Mitten in der Vorbereitung eines Blutspendetermins, den der Ortsverband Tannheim mehrmals im Jahr durchführt, werden jedoch die Sorgenfalten, die das Gesicht des Bereitschaftsleiters prägen, sichtbar. Denn Oliver Neugart sucht für Tannheim auch Helfer vor Ort. Diese segensreiche Einrichtung besteht aus professionell ausgebildeten Menschen, die im Falle eines medizinischen Notfalls binnen weniger Augenblicke nach der Alarmierung ortsnah zu den Betroffenen eilen. Ob lebensbedrohliche Zustände oder eine schmerzhafte Verletzung, wer sich jemals in einer derart misslichen Lage befand, weiß, wie gut es tut, wenn schnelle Hilfe zur Stelle ist.

Zwölf Minuten Fahrzeit

Anlässlich jeder Alarmierung werden Notarzt und Rettungswagen von Villingen aus in Richtung Tannheim losgeschickt. Die Fahrtzeit von Villingen nach Tannheim liegt im günstigsten Fall derzeit bei gut zwölf Minuten. Wer verletzt oder in einer sonstigen medizinischen Notlage ist, empfindet diese Zeit als sehr lange. Innerhalb Tannheims sind es nur ein bis zwei Minuten, bis die Helfer vor Ort am Platz des Geschehens eintreffen und ihre Ersthelferkenntnisse anbringen können. Das können lebensrettende Maßnahmen oder beruhigende Worte sein, in jedem Fall ist es Hilfe am Menschen.

Zeit überbrücken

„Das Überbrücken der Zeit bis der Rettungswagen kommt, ist eine unserer wichtigen Aufgaben“, so Oliver Neugart, „aber eben auch das konkrete professionelle Eingreifen, das Leben retten kann.“ Ob Verkehrsunfall oder Schlaganfall, ob er Sturz von der Leiter oder ein allergischer Schock nach einem Wespenstich, die Bandbreite der medizinischen Vorfälle ist breit und hier sind die Helfer vor Ort ein Segen für die Bevölkerung.

Viele außerorts berufstätig

Es kommt immer häufiger vor, dass die Hilfe nicht geleistet werden kann, weil einfach keine Freiwilligen vor Ort sind. „Gerade während der normalen Tagesarbeitszeiten sieht es mau aus“, so Neugart, „binnen weniger Wochen konnten wir dreimal unseren Dienst nicht durchführen, weil niemand zum Einsatz da war.“ Gründe hierfür sind vielfältig, beispielsweise tagsüber. Praktisch alle DRK-Kräfte aus Tannheim sind außerorts berufstätig und damit nicht vor Ort einsetzbar. Viele sind Schichtgänger und damit auch in den Tagesrandzeiten nicht verfügbar.

Medizin-Hintergrund schadet nicht

Zusammen mit den gut 15 Aktiven im DRK Tannheim sucht Neugart nun Menschen, die nicht nur im medizinischen Bereich den DRK-Ortsverein Tannheim unterstützen. Sei es bei den Altkleider-, Altmetall-, und Altpapiersammelaktionen, mit denen der Ortsverein seine Vereinskasse aufbessert, Hilfe und Unterstützung sind hier ebenso wertvoll für den Verein. Aber auch für den eigentlichen Vereinszweck, medizinische Hilfe leisten zu können, sucht der DRK-Ortsverein neue Kräfte. Wer bei der Bundeswehr oder dem Zivildienst vor Jahren einmal eine entsprechende Ausbildung genossen hat oder Wiedereinsteiger aus medizinischen Berufen, alle können und dürfen ihr Wissen bei den Helfern vor Ort einbringen – zum Wohle der Mitmenschen und für das wohltuende Gefühl, einem Menschen in Not geholfen zu haben.

Neuer Bereitschaftsarzt

Erfreut zeigt sich Oliver Neugart, dass mit Joachim Zöllner in Kürze wieder ein Bereitschaftsarzt vor Ort Dienst tun kann. „Herr Zöllner war schon früher beim DRK Tannheim, hat Medizin studiert und wird nun als Bereitschaftsarzt tätig sein“, so Neugart nicht ohne Stolz.