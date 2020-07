Keinen Komfort – dafür Abenteuer: Das Waldcamping findet immer mehr Zulauf. So gibt es im Naturpark Nordschwarzwald bereits sechs Stellen, wo das Campen im Wald angeboten wird, zwischen St. Blasien und Schluchsee sind drei Plätze ausgewiesen. der Villingen-Schwenninger SPD-Stadtrat Nicola Schurr findet dieses Angebot so attraktiv, dass er im Gemeinderat eine Anfrage stellte, ob auch im VS-Forst solch ein Platz zur Verfügung gestellt werden kann. Nun erreichte ihn die Antwort: Nein, es sei nicht möglich, wie er feststellt.

SPD-Stadtrat Nicola Schurr hat vorgeschlagen, im großen Stadtwald von Villingen-Schwenningen einen Waldcamping-Platz zur Verfügung zu stellen. | Bild: SK

Schurr kam auf die Idee, als er in der Nähe von Baden-Baden selbst mit einigen Freunden solch ein Angebot nutzte. Es nennt sich Trekking-Schwarzwald, ist über ein Online-Portal „einfach online“ zu buchen. Von dort erhalten die Camper dann auch eine Wegbeschreibung, im Falle von Schurr waren es die Geo-Daten. Er selbst findet, dass solch ein „touristisches Angebot“ der Stadt Villingen-Schwenningen mit ihrem großen kommunalen Wald gut tut. Trotz der Ablehnung will er an dem Thema dran bleiben und nicht locker lassen. Aus seiner Sicht sei es eine völlig „neue Form des Tourismus“, viele lernen so, „die Natur zu schätzen“, sagt er jetzt auf Nachfrage gegenüber dieser Zeitung.

Ist wildes Campen im Wald erlaubt? Nein – es ist nach dem Landeswaldgesetz verboten. Die zuständigen Forstämter können Strafen bis maximal 20 000 Euro aussprechen. Auch im VS-Wald werde immer einmal wild gecampt, berichtet Forstamtsleiter Tobias Kühn. Die Förster schauen sich dann immer an, wer dies tue. Seien es Jugendliche, bleibe es in der Regel bei mahnenden Worten. Auch auf den Grillplätzen „Riviera„ und „Romäusquelle“ sei das Übernachten eigentlich verboten. Auch da drücken die Förster beide Augen zu, „wenn es nicht überhand nehme“. Das Trekking fällt nicht unter wildes Campen.

Forstamtsleiter Tobias Kühn findet die Idee zwar charmant, sie ist aber derzeit nicht zu realisieren. | Bild: Sprich, Roland

Forstamtsleiter Tobias Kühn hält die Idee für „charmant“, wie er es selbst formuliert, aber aktuell tatsächlich nicht für realisierbar Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen seien die Plätze, die derzeit in der Nähe des Schluchsees und auch im Nordschwarzwald ausgewiesen sind „wildromantisch“, zum anderen braucht es einen kommunalen Betreiber, weil damit kein Geld zu verdienen ist.

Trekking-Camps erfreuen sich im Schwarzwald und am Schluchsee großer Beliebtheit. | Bild: Sebastian Schröder-Esch

Romantische, abgelegene Orte, möglichst auf einer Lichtung, weil zu diesen Waldcamping-Plätzen auch eine Feuerstelle gehört, gebe es auf dem großen VS-Waldgebiet nur ganz wenige, Kühn fällt eigentlich nur ein Gebiet ein: der Schlegelwald in Richtung Friedrichshöhe. Dort befindet sich allerdings das einzige Auerwildschutzgebiet der Stadt. Hier leben noch zwischen fünf und zehn Exemplare der seltenen und geschützten Vögel. Hier also einen Platz für das Waldcamping einzurichten, den die Wanderer ja auch erreichen müssten, hält Kühn für nicht realistisch.

Solche Plätze können inzwischen online gebucht werden. Sie versprechen Romantik und Abenteuer. | Bild: Jochen Denker

Hinzu komme, dass das Waldcamping nur mit einem enormen Aufwand umzusetzen sei. Wenn pro Nacht zehn Euro verlangt werde, dann kämen von Mai bis September vielleicht 4000 Euro zusammen. Dafür müsste aber eine Sieben-Tage-Bereitschaft gestellt werden, im Fall des Falles wird der Müll beseitigt, wenn das Wanderer nicht selbst tun, und Brennholz gebracht. In der Nähe von Baden-Baden wurde ursprünglich eine Kompost-Toilette aufgestellt, doch die habe die Menge an Hinterlassenschaften nicht gefasst, sei inzwischen abgebaut und durch eine Chemie-Toilette ersetzt.

Trekking-Tour durch den Nord-Schwarzwald zwischen Freudenstadt und Baiersbronn. Das ist im Forst von Villingen-Schwenningen so schnell nicht möglich. | Bild: Fabian Teuber

Betreiber der Trekking-Camps im Schwarzwald sind die Gemeinde und Stadt vor Ort sowie die Nationalparkverwaltung. Für Kühn ist es ein Zuschussgeschäft, ob es einen touristischen Mehrwert erbringt, müsse möglicherweise die WTVS (Wirtschafts- und Tourismus GmbH) entscheiden. Hier sieht Nicola Schurr auch Anknüpfungspunkte: Wenn beispielsweise der geplante Wohnmobilstellplatz auf einer Brigach-Insel gebaut wird, könnte das dafür notwendige Buchungssystem auf für einen Waldcamping-Platz in Villingen-Schwenningen genutzt werden. Der macht in der Doppelstadt letztendlich aus Kühns Sicht nur dann Sinn, wenn Wanderer ihn von anderen Plätzen im Schwarzwald erreichen könnten. Dann müssten aber noch andere Gemeinden oder Privatwaldbesitzer in der Region mitmachen.