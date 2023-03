Einen schweren Unfall hat ein Autofahrer nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 17.30 auf der Kreisstraße 5734 zwischen Herzogenweiler und Pfaffenweiler verursacht. Ein 21-jähriger Renault Clio-Fahrer überholte am Ende einer Rechtskurve ein vor ihm fahrendes Auto und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Autofahrerin in einem Mercedes zusammen.

Schwere Verletzungen

Dabei erlitt der Unfallverursacher schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Die Autofahrerin und zwei bei ihr im Auto sitzende Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren erlitten leichtere Verletzungen und kamen mit einem Krankenwagen ebenfalls in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro schätzte.