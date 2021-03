Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Rietheims Mensa-Traum wird jetzt endlich wahr

Ein langgehegter Wunsch geht in Rietheim wohl bald in Erfüllung: Die Ortschaftsräte haben in ihrer jüngsten Sitzung den Mensaanbau an der Grundschule auf den Weg gebracht. Die Arbeiten könnten schon im Herbst beginnen.