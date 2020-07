von Roland Dürrhammer

„In Rietheim fehlt uns ein zentraler Parkplatz“: So lautet das Resümee von Ortsvorsteher Bernd Bucher in der jüngsten Sitzung des Rietheimer Ortschaftsrates. Vielseitig gebe es Probleme mit parkenden Autos, die teils berechtigt, aber auch unberechtigt ihre Fahrzeuge am Straßenrand parken.

„Es wird verbotener Weise auf dem Dorfplatz geparkt, die Einfahrt in die Zinkenstraße vor dem Rathaus versperrt und im Wettgraben behindern parkende Fahrzeuge den Lieferverkehr“, zählt Bucher nur drei Hot-Spots in Rietheim auf. „Wenn wir noch weitere Parkverbote aussprechen, verschärft sich die Parkplatzproblematik noch mehr“, befürchtet Bucher. Man müsse nach einer Fläche für einen Zentralparkplatz suchen.

Zusätzliche Anwohnerbeschwerden über zeitweise hohes Verkehrsaufkommen und Lärmbelästigungen im Bereich der Sportschule Defcon beim Rietheimer Ortseingang, von Marbach kommend, erreichten Bucher. Seit 2017 betreibt Falk Berberich die Sportschule Defcon in einem ehemaligen Gewerbebetrieb, den er samt Wohngebäude 2016 erworben hatte. Seither hagelt es Beschwerden seitens eines Nachbarn, der sich durch das Verkehrsaufkommen gestört fühlt. Erschwerend kommt dazu, dass die Stichstraße, die zur Sportschule führt, nur dafür ausgelegt ist, dass die Anlieger zu ihren Grundstücken kommen. In solchen Stichstraßen herrscht Parkverbot. Eine Wendemöglichkeit besteht nicht. „Ich habe die Nutzungsänderung trotz Einspruchs des Nachbarn genehmigt bekommen und alle Auflagen erfüllt, wozu auch ausreichend Parkplätze gehören“, erklärte Berberich in der Sitzung. Zu hohem Fahrzeugaufkommen komme es, wenn nachmittags die eine Kindergruppe mit dem Training fertig ist und die nächste Gruppe kommt.

Berberich spricht von zehn bis 20 Kindern je Gruppe. „Ich habe das Gespräch gesucht, ein Grundstücksankauf zu Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen ist gescheitert. Ich möchte alles versuchen, dass sich die Situation entschärft“, so Berberich, der mit seiner Familie gern in Rietheim wohnt.

Dass die Sportschule ein Aushängeschild für Rietheim und gern gesehen ist, unterstrich Ortschaftsrat Roland Meßmer. „Vielleicht besteht die Möglichkeit, in der Oswald-Meder-Straße Kurzzeitparkplätze einzurichten, damit die Eltern ihre Kinder dort aussteigen lassen und den Rest zu Fuß gehen?“, schlugt Meßmer vor. Charmant fand Bucher diesen Vorschlag, diene dieser doch zusätzlich zur Beruhigung des Eingangsverkehrs in Rietheim. „Da die Sportschule auch einen Bildungsauftrag hat, könnte man auch wieder eine 30er-Zone ins Gespräch bringen“, sagt Bucher. Dagegen sei das Parken im angrenzenden Schalmenäcker wegen der zahlreichen Grundstückseinfahrten nicht zielführend. „Aber auch die Eltern müssen in die Pflicht genommen werden“, waren sich die Ortschaftsrätinnen Corina Vogelhuber und Tanja Kuhlemann einig. Fahrgemeinschaften und der Wille, die Kinder nicht direkt vor der Sportschule abzusetzen und abzuholen, würden das Verkehrsaufkommen sicher auch entschärfen.

Mit der kleinen Verkehrskommission der Stadt Villingen-Schwenningen, die sich aus Bürgeramt, Polizei und relevanten Fachingenieuren zusammensetzt, möchte Bucher das Problem angehen. Hoffnungen auf eine zeitnahe Regelung konnte er dem Rat nicht machen: „In diesem Jahr wird es nicht mehr zu einem Termin mit der kleinen Verkehrskommission kommen.“