In dem ländlich geprägten Stadtbezirk von Villingen-Schwenningen häufen sich die unerwünschten und beunruhigenden Begegnungen mit den Wildtieren: Doch eine Lösung ist bereits in Sicht.

Ein heikles Thema kommt in der Sitzung des Ortschaftsrates auf den Tisch: „Wir haben ein Riesenproblem in Pfaffenweiler, das uns schon länger beschäftigt, aber in dieser Härte und Aufkommen noch nicht auf uns zugekommen ist“, sagt