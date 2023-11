Musik und Cabaret zu verbinden ist allein schon eine Kunst. Anna Janina Remsperger beherrscht dieses Genre aus dem FF. Und die ehemalige St- Ursula-Schülerin und singender Klosterspatz weiß sich auf der Bühne zu bewegen und versteht es nicht zuletzt durch ihre Natürlichkeit und ihren ausdrucksvollen Gesang ihr Publikum mitzunehmen. Der SÜDKURIER besuchte die Künstlerin im Vorfeld ihres Auftritts im Villinger Theater am Turm und erlebte hautnah, was es heißt einen zweistündigen Auftritt ins richtige Licht zu stellen. Mehr als eine Stunde dauerte es, gemeinsam mit dem Techniker des Theaters, Hermann Schreiber, für jede Szene und jeden Übergang die richtige Helligkeit, die Farbintensität und die Spotbeleuchtung festzulegen und im Skript zu hinterlegen. Anna Janina weiß was sie will und es wird nichts dem Zufall überlassen. Dass es später am Abend doch so lässig und einfach erscheint, wenn die Sängerin und Kabarettistin auf der Bühne steht, sei das Ergebnis harter Arbeit, so die Künstlerin.

Nach Villingen komme sie immer wieder gerne, verrät sie, hier habe sie viele Freunde und Verwandte, hier sind ihre Wurzeln. Besonders die Schulzeit an den St.-Ursula-Schulen sei prägend gewesen und gerne denke sie zurück an die Leiterin der Klosterspatzen Erkentrud Seitz. Deren Initiative und Zuspruch hätten ihr geholfen, jetzt auf der Bühne zu stehen. Eines Tages habe diese zu ihr gesagt: „Du brauchst einen eigenen Liederabend“ und vermittelte den Kontakt zum Theater am Turm.

Dass diese Empfehlung richtig war, stellte Anna am Samstagabend unter Beweis. „Alle Lichter an! Ein Auftrag an die Fantasie“ lautet der Titel der Mischung aus Cabaret und Gesang mit 15 eigenen Liedern, die alle eine Geschichte erzählen. Das Publikum im ausverkauften Haus war begeistert und verlangte nach einer mitreißenden Bühnenshow eine Zugabe. Anna Janina sang daraufhin ein Lied, das Kapitän Dariush Beigui, der mit seiner Iuventa-Crew wegen des Delikts Menschenrettung vor Gericht steht, gewidmet ist.