Die Bauarbeiten zur Erschließung des neuen Wohn- und Arbeitsquartiers Oberer Brühl liegen im Zeitplan: Wie Stadt-Sprecherin Madlen Falke auf Anfrage mitteilt, wird die Villinger Richthofenstraße bald wieder freigegeben.

Etwas mehr als fünf Wochen lang war der Abschnitt zwischen Kirnacher Straße und Waldstraße komplett gesperrt gewesen. Nun steht die Öffnung konkret bevor: Im Laufe des Freitags soll der Verkehr wieder rollen können, also pünktlich zum anvisierten Termin am 14. Juli.

Schwerlastverkehr in Wohnstraßen

Vor allem in der Pontarlier- und Waldstraße dürfte die Erleichterung angesichts der wieder geöffneten Richthofenstraße groß sein. Der Schwerlastverkehr musste in den vergangenen Wochen über die beiden Straßen ausweichen, da die Peterzeller Straße für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen gesperrt ist und eine Höhenbegrenzung Lastwagen an der Durchfahrt hindert.

VS-Villingen Noch eine Baustelle in Villingen? Warum die Wilhelm-Binder-Straße gesperrt ist Das könnte Sie auch interessieren

Geduld braucht es in den nächsten Wochen allerdings noch im Bereich Friedrichstraße: Hier wird ein Regenüberlaufbecken erneuert. Die Kreuzung soll bis Anfang September größtenteils gesperrt sein. Lediglich in Richtung Stadtmitte und Richtung Vockenhauser Straße ist die Durchfahrt möglich.