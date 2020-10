von Gerd Jerger

Wer bei Supernasen an Mike Krüger und Thomas Gottschalk denkt liegt falsch: Die Supernasen in Dauchingen heißen Holly und Picara, Lucky und Luna. Das sind die Hunde von Ines Laufer und Laura Weber, die beide der Rettungshundestaffel des Deutschen Rotes Kreuzes Villingen-Schwenningen angehören.

„Man hat einen oder mehrere Hunde, ist gerne draußen, hat Spaß an Hundeausbildung und möchte sich ehrenamtlich engagieren – dann ist der Weg bis zur Rettungshundestaffel nicht mehr weit“ beschreibt Laufer den Werdegang. Die Rentnerin ist seit 22 Jahren dabei und kann auf einige Einsätze zurückblicken. Laura Weber absolvierte erst vor kurzem mit Lucky die Flächenprüfung. Die 26-jährige studiert in Schwenningen Maschinenbau, es sei ein guter Ausgleich, sich in der Natur zu entspannen: „Ich engagiere mich gerne ehrenamtlich, verbringe gerne Zeit mit den Hunden, da hat sich diese Ausbildung angeboten.“

Holly und Picara sind zwei Deutsch-Drahthaar, also typische Jagdhunde. Beide hat Ines Laufer aus dem Tierheim geholt: „Sie sind also gewissermaßen auf dem zweiten Bildungsweg zu Rettungshunden geworden.“ Lucky und Luna, die Black River von Laura Weber, stammen von einem Züchter. Luna soll nach ihrer Prüfung als sogenannter Man-Trailer (Personensuchhund) bei der Suche nach Vermissten zum Einsatz kommen.

Die Ausbildung entspricht den Neigungen der Tiere: „Sie wollen ihre Nase gebrauchen, haben großes Interesse an Suchspielen und natürlich der Belohnung hinterher.“ Jede Menge Auslauf gibt es obendrauf. Trainiert wird mindestens zwei Mal drei Stunden pro Woche, plus Aus- und Fortbildungen der Hundeführer. Prinzipiell eigne sich jede Rasse, als Flächensuchhund würden bevorzugt mittelgroße Tiere eingesetzt, da sie sich im Gelände am besten bewegen und ausdauernd größere Distanzen bewältigen könnten.

Ines Laufer hatte bereits mehrere Einsätze. Einmal fand ihr Hund die gesuchte Person auch. Der Vermisste war leider schon verstorben, doch für die Angehörigen sei eine schnelle Gewissheit wichtig. „Man lernt viele Dinge, die einen auch sonst im Leben weiterbringen“, hebt Laura Weber den Wert der Ausbildung hervor.