von Jörg-Dieter Klatt

Begeisterung und Zuversicht – das strahlte Uli Murawski jüngst aus. Das liegt in erster Linie an der großen Unterstützung mehrerer Freiwilligengruppen, die seit einigen Monaten nun so viel handwerkliche Tätigkeiten wie nur möglich für die Freibadrenovierung erledigen.

Das Ergebnis der harten Arbeit: Wenn Lieferprobleme keinen Strich durch die Terminplanung machen, hofft der Förderverein, zu den Sommerferien 2022 die Pforten des kleinen Familienbads wieder öffnen zu können. „Wir wären glücklich, wenn wir zwei Wochen, noch glücklicher, wenn wir vier, am besten jedoch sechs Wochen lang öffnen könnten“, so Murawski.

Vom Freibad zum Freipark

Das wäre dann die erste Öffnung seit 2020. War man mit der Saison 2019 noch sehr zufrieden, blieb das Bad im ersten Corona-Jahr komplett geschlossen. Im Vorjahr wurde aus dem Freibad dann ein Freipark.

Das trockene Wetter der vergangenen Wochen spielte den Renovierungsmaßnahmen im Tannheimer Freibad in die Hände. Das Becken wurde bis auf 1,40 Meter Tiefe aufgeschüttet. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

So hatten zahlreiche Veranstaltungen von Vereinen und örtlichen Organisationen während der Sommerferien auch ohne Schwimmbeckennutzung für ein abwechslungsreiches und gern genutztes Freizeitangebot gesorgt.

Beckenpatenschaften

Aber trotz der vielen Freiwilligen und wasserlosen Veranstaltungen ist die Pandemie finanziell nicht spurlos am Freibadverein vorübergegangen. Deswegen werden ab sofort Beckenpatenschaften angeboten. Bei 30 Euro für ein viertel Quadratmeter Beckenfläche zu bis hin zu einer „Ecke Überlaufrinne“ zu 600 Euro reicht die Liste der Patenschaftsfelder, die letztendlich ein Plus von gut 62.000 Euro in die Renovierungskasse spülen sollen.

Mit Doris Riesle, Mirco Steiner, Elmar Steiner, Bernhard Hartl, Uli Murawski, Mark Dannell, Nadine vor dem Berge, Anja Keller, Susanne Kaltenmaier, Lars Wührmann und Michaela Baumer-Wallis (auf dem Bild fehlt Sybille Bippus) gab es keine Veränderung im Gesamtvorstand des Fördervereins des Tannheimer Freibades. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Der Verein hofft so, die gestiegenen Kosten auffangen zu können. Gut, dass auch in Zukunft die Sonne per Solaranlage den größten Anteil an der Wassererwärmung übernehmen wird. Da auch wesentlich weniger Wasser zu erwärmen ist, dürften die gestiegenen Gaspreise die Vereinskasse nicht zu sehr belasten.

Simone Dehner übergab im Auftrag ihres Vaters Hubert Obergfell aus Brigachtal diesen Scheck in Höhe von 1400 Euro, die aus dem Kalenderverkauf mit Brigachtaler Motiven stammen. Vorstandsduo Uli Muarawski und Susanne Kaltenmaier freuen sich über diese Spende. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Ortsvorsteherin Anja Keller brauchte es auf den Punkt: „Es ist überwältigend, wie die Tannheimer Dorfgemeinschaft hier wieder einmal großartig zusammenhält.“ Dazu gehört auch Hubert Obergfell, der schon zum dritten Mal mit einem vierstelligen Betrag aus dem Kalenderverkauf mit Brigachtaler Motiven das Bad finanziell unterstützt.