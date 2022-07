von sk

Zu dem räuberischen Diebstahl – räuberisch aufgrund der Handgreiflichkeit – kam es am Mittwochnachmittag einem Baumarkt beim Schwarzwald-Baar-Center. Ein 31 Jahre alter Mann hatte nach Polizeiangaben Werkzeuge im Wert von rund 200 Euro in einen Rucksack gestekct und wollte, ohne für diese zu bezahlen, den Baumarkt verlassen.

Ladendetektiv greift ein

An der Kasse sprach ihn ein Ladendetektiv auf die nicht bezahlte Ware an. Als der Mann die Flucht ergreifen wollte, hielt ihn der Detektiv mit Hilfe eines Kunden bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 31-Jährige setzte sich hierbei heftig zur Wehr und verletzte den Ladendetektiv dabei leicht. Die Polizei nahm den Dieb vorläufig fest. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen setzte sie ihn wieder auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei in Villingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.