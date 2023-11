Neben dem ehemaligen Landtagsabgeordneten und Ministerpräsidenten Erwin Teufel und dem ehemaligen CDU-Fraktionssprecher Heinz Härtge ist nun auch Renate Breuning Ehrenvorsitzende des CDU-Stadtverbandes. Anlässlich der Jahresversammlung in den Räumlichkeiten der Firma Sternplastik GmbH wurde sie einstimmig gewählt und vom Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes, Johannes Hellstern, feierlich zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Lobende Worte hatte Hellstern dabei für die über viele Jahre engagierte „eiserne Lady und Urgestein“ des CDU-Stadtverbandes in seiner Laudatio genügend parat: „Wenn jemand gebraucht wurde, egal zu welchem Anlass auch immer, eine war immer da, und das war die Renate Breunig.“ Ihr Einsatz für die CDU suche seinesgleichen, und sie stünde ganz vorn an der Spitze derjenigen, die das Ehrenamt auch leben, so der Vorsitzende. Richtig begeistert zeigte sie sich anfangs nicht von der Auszeichnung: „Ich mache jede Arbeit liebend gern für die CDU, ohne dass Sie mich zur Ehrenvorsitzenden machen“, so ihr erster Kommentar, nahm die Wahl aber doch freudig an.

Neben Renate Breuning wurden weitere CDU-Mitglieder ausgezeichnet. Dies waren für 25-jährige Parteizugehörigkeit Thomas Wohlgemuth, Josef Sieber für 40-jährige und Klaus Martin, Günter Mauch und Hermann Fischer für 50-jährige Mitgliedschaft. Es fehlten Markus Gummich, Alexander Ott (25 Jahre), Bruno Kny, Nina König, Tobias Kühn, Uwe Hilsenbeck, Hermann Grimm, Heidemarie Weisser und Karl-Heinz Weisser (40 Jahre), Irmgard Rösch, Gabriele Walther, Klaus Dorer, Bernhard Eickorn, Georg Geiss und Bruno Schuppler (50 Jahre).