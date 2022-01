Die Stadt setzt jetzt ihren reduzierten Winterdienst aus Spargründen um. Was Bürger bisher beobachtet haben und wie die Technischen Dienste die ersten Erfahrungen bewerten.

Roland Krauß befreit am späten Vormittag des Montags den Gehweg und die Grundstückseinfahrt vor seinem Haus in der Erlenstraße 5 in Villingen akribisch von Schnee und Eis. Auch den Gehweg vor den Grundstücken seiner Nachbarn links und rechts schippt