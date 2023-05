Die Recyclinghöfe in Villingen und Schwenningen waren Ziel von Einbrechern: Wie die Polizei mitteilt, ist in den Abendstunden des Mittwochs in den Recyclinghof in Schwenningen in „Rammelswiesen“ und knapp eine halbe Stunde später in das Recyclingzentrum Villingen am Krebsgraben eingebrochen worden. Die Polizei konnte noch in der Nacht vier dringend Tatverdächtige festnehmen.

Zeuge beobachtet die Einbrecher in Schwenningen

Gegen 20.45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, dass er gerade einen Einbruch in den Recyclinghof Schwenningen beobachte. Zudem teilte der Zeuge mit, dass der Täter ein entwendetes Fernsehgerät sowie ein Schleifgerät in ein bereitgestelltes Auto geladen habe und nun Richtung Stadtmitte davongefahren sei.

Der Zeuge konnte das Kennzeichen des Wagens ablesen und der Polizei mitteilen. Eine Streife des Polizeireviers Schwenningen konnte den Wagen und einen 38-jährigen Fahrer schließlich in der Neckarstraße kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich die aus dem Recyclinghof entwendeten Geräte.

Auch in Villingen rückt eine Streife aus

Etwa gegen 21.30 Uhr teilte ein Zeuge einen ähnlichen Sachverhalt am Recyclingzentrum Villingen mit. Dort konnte eine Polizeistreife des Reviers Villingen drei Männer vorläufig festnehmen, die zuvor mehrere elektrische Geräte aus dem Recyclingzentrum entwendet und ebenfalls in ein bereitgestelltes Auto geladen hatten.

Polizei ermittelt

Ob und inwieweit beide Fälle zusammenhängen oder gesondert zu sehen sind, muss noch ermittelt werden. Die des schweren Diebstahls dringend tatverdächtigen Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

