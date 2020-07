von SK

Am Donnerstagmorgen vollstrecken Beamte der Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Durchsuchungsbeschlüsse in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg), Wuppertal (Nordrhein-Westfalen), Marl (Nordrhein-Westfalen), Buxtehude (Niedersachsen), Brannenburg (Bayern) und Itzehoe (Schleswig-Holstein). Die polizeilichen Maßnahmen richten sich gegen eine Tätergruppierung wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit Missbrauch von Ausweispapieren. Aufgrund der laufenden Maßnahmen geben die Beamten keine weiteren Auskünfte.

