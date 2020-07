Schwarzwald-Baar-Kreis (cho) An mehreren Orten im Kreis hat die Polizei Razzien durchgeführt, dies bestätigte auf Anfrage eine Pressesprecherin der Polizei. In Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim, Dauchingen und Donaueschingen wurden mit Spezialkräften verschiedene Wohnungen durchsucht. Bei den Razzien ging es um Drogen, angeblich sei mit der Aktion ein Schlag gegen das Drogenmilieu gelungen. Im Einsatz waren Spezialeinheiten der Polizei, was in der Nachbarschaft der durchsuchten Objekte für einiges Aufsehen sorgte. Eine Durchsuchung in der Doppelstadt fand in den frühen Morgenstunden des Mittwoch im Schilterhäusle statt.