VS-Villingen vor 3 Stunden Rauch dringt aus früherer Jugendherberge: Feuerwehr muss zum Löschen ausrücken Passanten bemerken Feuer in leer stehendem Gebäude in Villingen. Die Einsatzkräfte können Schlimmeres verhindern. Jetzt ermittelt die Polizei.

In der ehemaligen Jugendherberge in der St. Georgener Straße in VS-Villingen ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. | Bild: Sprich, Roland