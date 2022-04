Mit der im vergangenen Jahr neu angebotenen Stadtführung „Tore und Türme“ haben schon zahlreiche Besucher den Glockenturm der Johanneskirche kennengelernt und bestaunt. Vier Kirchenglocken hängen dort oben und schallen mit mächtigem Dong über die Stadt. Nach Ostern wird der Glockenstuhl nun renoviert – aus Sicherheitsgründen.

Renovierung nach Ostern

„Die Renovierung geht nach den Osterferien los und dauert rund 14 Tage“, berichtet Wolfgang Rüter-Ebel, der Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Villingen und Hausherr des Gotteshauses an der Villinger Gerberstraße.

Die evangelische Kirchengemeinde hat sich zu dieser Renovierung entschlossen, um die Stabilität des Glockenstuhls sicherzustellen. „Durch das Läuten der Glocken wirken dort erhebliche Kräfte“, berichtet der Dekan.

Mit dem Renovierungsarbeiten zwischen dem 25. April und dem 6. Mai sollen die Aufhängungen der Glocke, in diesem Falle Träger aus Stahl – so genannte Stahljoche – komplett erneuert werden. Außerdem ist vorgesehen, dass der Glockenstuhl einen neuen Anstrich gegen Rost bekommt. Diese Arbeiten sind nötig, damit das Geläut erhalten werden kann.

So kann man Spenden Ganz billig werden die Arbeiten nicht. Nach Abzug der Zuschüsse seitens der Landeskirche bleiben an der Villinger Kirchengemeinde noch immer 40.000 bis 50.000 Euro Eigenbeteiligung hängen. Allerdings ist darin die derzeit laufende Reinigung der Kirchenorgel mit inbegriffen. Die Kirchengemeinde hat dafür eine Spendenaktion initiiert. Wer die Klangerlebnisse von Orgel und Glocken unterstützen will, kann dies mit einer Spende tun. Das Spenden-Konto lautet: Evangelische Stadtgemeinde Villingen, IBAN: DE75 6945 0065 0000 0373 68

Die Denkmalbehörde hat den Erhalt des Geläuts mit staatlichem Sigel versehen. Erst vor wenigen Monaten, am 15. Januar 2021, wurden die Glocken gemeinsam mit der Kirche und dem dazugehörigen Mesnerhaus in der Gerberstraße unter Denkmalschutz gestellt.

Glocken unter Denkmalschutz

Warum aber stellt man Glocken unter Denkmalschutz? In diesem Falle gilt: Weil sie ein seltenes Zeugnis einer historischen Epoche darstellen. Die vier Glocken in der Johanneskirche sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg angeschafft worden. Die Kleinste der Vier ist eine Bronzeglocke, die in der ehemaligen Gießerei Grüninger – die noch bis in die 1950er-Jahre in Villingen produzierte – gegossen wurde.

Die anderen drei Glocken indes sind keine klassischen Bronzeglocken, sondern wurden aus Stahl hergestellt. Stahl war nach dem Zweiten Weltkriegen willkommener und preisgünstiger Ersatz für die im Krieg zu Kriegszwecken beschlagnahmten Bronzeglocken. So kam auch die Johanneskirche nach dem Krieg zu drei Stahlglocken, die vom Konzern „Bochumer Stahlverein“ produziert worden waren.

Viele Kirchengemeinden haben in der Nachkriegszeit, sobald sie wieder etwas Geld in der Kasse hatten, die Stahlglocken ausgemustert und nach und nach durch Bronzeglocken ersetzt. Denn Bronzeglocken liefern in der Regel einen besseren Klang und einen harmonischen Abklingvorgang.

Zur Rarität geworden

In der Johanneskirche blieben die Stahlglocken jedoch erhalten – auch, weil sie einen relativ guten Klang haben. Mittlerweile gibt es nicht mehr viele Stahlglocken in den Kirchtürmen. Insofern sind sie eine Rarität geworden und daher – im Falle Johanneskirche – unter Denkmalschutz gestellt worden.

Im Zuge der geplanten Renovierungsmaßnahme ist außerdem vorgesehen, die lamellenbesetzten Schall-Läden am Glockenturm zu erneuern und zu optimieren. Damit soll der Glockenklang besser über die Stadt getragen werden.