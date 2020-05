Ein 40-Jähriger, so berichtet jetzt die Polizei, kam am Dienstag gegen 18 Uhr zum Polizeirevier Schwenningen und forderte von den Beamten seine sofortige Unterbringung in die Justizvollzugsanstalt Freiburg, aus welcher er am Tag zuvor entlassen worden war.

Als die Beamten diesem Wunsch nicht nachkommen konnten, lärmte der Mann im Vorraum der Polizeiwache herum und schlug mit den Fäusten gegen Türe und Wand. Die Polizisten konnten den 40-Jährigen schließlich beruhigen und ihn zum Verlassen der Dienststelle bewegen.