Am Pfingstsonntag gegen 3 Uhr Früh, so berichtet die Polizei, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein weißer VW Golf auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Edeka Großmarkt kommend die Straße „Auf der Steig„ in Richtung Klinikum befuhr. Das verlassene Fahrzeug konnte kurze Zeit später gegenüber der Firma Andris in einem Acker stehend festgestellt werden.

Engen Nach dem schlimmen Wohnhausbrand: Freunde und Nachbarn starten Hilfsaktion für Bargener Familie Das könnte Sie auch interessieren

Der später hinzugekommene Fahrzeugbesitzer gab an, dass er sein Fahrzeug im Bereich der Firma Andris mit steckendem Fahrzeugschlüssel abgestellt hatte. Eine bislang unbekannte Person sei dann mit seinem Fahrzeug weggefahren. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 30 000 Euro. Sachdienliche Hinweise diesbezüglich werden erbeten an das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721/6010).