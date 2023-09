Die Stadt macht eine halbe Million Euro locker, um Etappenziel bei der Deutschlandtour im kommenden Jahr zu werden. Wie ein möglicher Generationenpark auf dem Salinenfeld in Schwenningen aussehen soll und wie viel Geld dafür zur Verfügung steht, ist dagegen noch nicht entschieden. Diese sowie einige weitere Beschlüsse fasste jetzt der Gemeinderat der Doppelstadt in seiner jüngsten Sitzung.

Die Deutschlandtour soll kommen

VS wird sich darum bewerben, im August 2024 Etappenziel der Deutschlandtour zu werden. Dies hat die große Mehrheit des Gemeinderats nun beschlossen: 32 Mitglieder stimmten dafür, sechs dagegen, einer enthielt sich der Stimme.

In diesem Zuge wird die „Lange Tafel“ ebenfalls mit großer Mehrheit auf das Jahr 2025 verschoben. Die Bewerbung fürs Radspektakel wird durchaus kostspielig: 530.000 Euro werden dafür nach dem Willen der Ratsmitglieder bereitgestellt.

Die Mehrheit des Gremiums zeigte sich überzeugt davon, dass die Deutschlandtour der Stadt eine große Chance biete, sich deutschlandweit zu präsentieren. Dies bedeute einen großen Imagegewinn, so ein Großteil der Kommunalpolitiker.

Die Veranstaltung habe zudem nicht nur einen Effekt für Auswärtige, sondern auch für die VS-Bürger selbst, die so ein außergewöhnliches Sport-Großereignis vor Ort erleben könnten, argumentierte Stadtrat Andreas Flöß (Freie Wähler).

Was passiert mit dem Generationenpark?

Nicht ganz so locker sitzt das Geld dagegen beim geplanten Generationenpark. Das Salinenfeld in Schwenningen soll zu einem attraktiven Freizeitbereich für alle Generationen ausgebaut werden, so die Vorstellung.

Dafür gibt es drei unterschiedliche Varianten, die zwischen 915.000 und knapp 1,4 Millionen Euro kosten würden. Wie es jetzt tatsächlich weitergeht auf der Grünfläche an der Salinenstraße, bleibt aber fraglich: Die Räte haben die Entscheidung vertagt.

Die Räte stimmen mit 23 Ja-, 15 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen für einen Geschäftsordnungsantrag der CDU, die Investition in die Haushaltsstrukturkommission zu bringen und dort zu beraten.

Während einige Kommunalpolitiker den Generationenpark als ausgesprochen wichtig einstuften, waren andere der Ansicht, dass es in Schwenningen andere Baustellen gebe, die es nötiger hätten.

Einmütigkeit in Sachen Villinger Straße

Weitgehend einig waren sich die Kommunalpolitiker in Sachen Sanierung der Villinger Straße. Die Arbeiten sollen das wohl aufwendigste Straßenbauvorhaben in der Geschichte von VS werden, die Sanierung soll rund zehn Jahre dauern.

Die Räte genehmigten die Planung mit lediglich einer Nein-Stimme und vier Enthaltungen. Die lange Bauzeit hatte jüngst im Technischen Ausschuss noch für Diskussionen gesorgt.

Hunderttausende für mehr Cyber-Sicherheit

Die Stadt investiert in die Cyber-Sicherheit: Einstimmig genehmigte der Gemeinderat die Anschaffung der autonom agierenden, KI-gestützten

Sicherheitssoftware Darktrace. Sie soll Sicherheitsrisiken minimieren, Cyber-Bedrohungen abwehren sowie die Fachleute der Verwaltung entlasten. Darktrace wird die Stadt 350.000 Euro pro Jahr kosten.

Schleicherstraße wird zur Fahrradstraße

Mit einer Enthaltung machten die Gemeinderäte den Weg frei für die Sanierung der Schleicherstraße zwischen den Wohngebieten Erbsenlachen und Welvert in VS-Villingen. Sie soll zur Fahrradstraße mit separatem Gehweg werden, rund 1,1 Millionen Euro sind hierfür eingeplant.

Die Schleicherstraße spielt eine besondere Rolle im geplanten Radverkehrskonzept, sie ist ein Teil der Verbindung der Wohngebiete Hammerhalde, Erbsenlachen und Welvert mit der Innenstadt. Derzeit ist die Straße von Rissen und Löchern durchzogen.

Das Stadtquartier Oberer Brühl ist kostentechnisch und auch beim Zeitplan voll auf Kurs. Diese erfreuliche Nachricht bekamen die Gemeinderäte jetzt in der Sitzung. Der Abbruch auf dem ehemaligen Kasernengelände sei abgeschlossen, ebenso der Kanalbau. Teils, so Stadt-Sprecherin Madlen Falke, fielen die Kosten sogar geringer aus als kalkuliert. Ob dieser Trend allerdings anhält, wird sich zeigen. „Es steht noch viele Schritte an“, so Falke. Als nächstes können der Straßenbau sowie die Verlegung der Kalt- und Nahwärmenetze beginnen.

Ein Beitrag zum Klimaschutz

Ebenfalls einstimmig fiel das Votum der Räte für die Umstrukturierung der Energieagentur und dem Beitritt in die Klimaschutz- und

Energieagentur Region Schwarzwald-Baar-Heuberg gGmbh aus. Pro Jahr wird sich VS mit 20.000 Euro an den Kosten beteiligen.